Woody Harrelson devient Carnage dans le génial Fan Art de Venom 2

Avec toutes les nouvelles récentes qui ont suivi la récente bande-annonce de Morbius, qui a déclenché toutes sortes de débats en ligne sur la question de savoir si les films Marvel de Sony seront liés au MCU, comment Spider-Man s’intégrera dans les deux univers cinématographiques et que le studio soit déjà en train de construire vers une spin-off de Sinister Six, vous seriez pardonné de ne pas l’avoir remarqué Venin 2 devrait sortir en salles trois mois seulement après que le Vampire vivant fasse ses débuts sur grand écran.

Andy Serkis entreprend l’effort de réalisation le plus prestigieux de sa carrière sur la suite de la bande dessinée à venir, qui tourne tranquillement depuis plus de deux mois maintenant, et jusqu’à présent, la production a fait un travail incroyable en gardant les photos sous couverture, étant donné la façon dont les fans ont l’habitude de voir des images de ce genre de films sur Internet presque dès que les caméras commencent à rouler.

Passer du tournage à la sortie en seulement onze mois donne à Venom 2 un délai incroyablement rapide pour un blockbuster à gros budget, en particulier avec la quantité massive d’effets visuels qui seront nécessaires pour donner vie au personnage du titre, et cela sans même mentionner les autres symbiotes Carnage et Shriek, qui sera joué par Woody Harrelson et Naomie Harris, respectivement.

Et bien que nous ne sachions pas à quel point l’alter-ego meurtrier de Kletus Kasady restera fidèle à son look d’origine dans les bandes dessinées jusqu’à la publication des images officielles, Sony pourrait faire bien pire que cet incroyable morceau de fan art récemment publié, que vous pouvez voir ci-dessous:

L’une des principales critiques du premier film a été la bataille du troisième acte entre Tom Hardy’s Venom et Riz Ahmed’s Riot, qui est descendu dans un désordre presque incompréhensible de CGI incroyablement incohérent alors que les deux symbiotes l’ont éliminé. Compte tenu de ses antécédents en tant que pionnier des personnages entièrement capturés par les performances et fondateur de The Imaginarium, sans doute le studio de mo-cap prééminent de l’industrie, Serkis veillera à ce que Venin 2 ne suit pas une voie similaire et ne se transforme pas en une orgie de dénigrement de pixels de qualité inférieure.