Woody Harrelson maudit une tempête dans cette bobine de blooper NSFW ‘Zombieland: Double Tap’ [Exclusive]

N’oubliez pas de vous détendre et de vous méfier des salles de bains, car Woody Harrelson (Venin), Jesse Eisenberg (Le réseau social), Abigail Breslin («Scream Queens») et Emma Stone (La La Land) retourne aux États-Unis du Zombieland dix ans après leur première aventure de mort-vivant pour Ruben FleischerTant attendu Zombieland: Double Tap (lire notre critique), à ​​venir en 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD aujourd’hui de Sony Pictures Home Entertainment.

Se déroulant une décennie après les événements du premier film, Zombieland: Double Tap trouve Tallahassee (Harrelson), Columbus (Eisenberg), Little Rock (Breslin) et Wichita (Stone) travaillant ensemble comme une machine à tuer les zombies bien huilée avec une nouvelle maison dans la Maison Blanche maintenant vacante. Ces quatre tueurs doivent affronter les nombreux nouveaux types de zombies qui ont évolué depuis le premier film, ainsi que certains nouveaux survivants humains. Mais surtout, ils doivent faire face aux douleurs grandissantes de leur propre famille de fortune.

Le film présente également les nouveaux arrivants Rosario Dawson, Zoey Deutch, Luke Wilson, Avan Jogia, et Thomas Middleditch.

Les matériaux bonus pour Zombieland: Double Tap comprennent des commentaires audio de Ruben Fleischer, une bobine de bêtisier hilarante, neuf scènes alternatives et étendues, et plusieurs featurettes en coulisses plongeant dans la réalisation du film.

Bloody Disgusting a un aperçu exclusif d’une bobine de bêtisier intitulée “The King”, qui se concentre sur les ébats de Woody Harrelson sur le plateau en tant que Tallahassee. C’est brut, grossier et entièrement NSFW.

Voici la répartition complète des extras:

Bloopers étendus et prises

Scènes alternatives et étendues

«La bête est partie»: La tragédie tombe sur Tallahassee.

«Van Rides»: Un véhicule en dit long sur une personne.

“N’aurait jamais rencontré”: Wichita et Columbus discutent de ce qu’auraient été leurs vies sans l’apocalypse zombie.

“Au lit”: Tallahassee l’a toujours!

«Petit déjeuner à Babylone»: Petit déjeuner et conversation sans cruauté.

“Promenade en voiture”: Des voyages en voiture ont été faits pour créer des liens familiaux.

“Melting Gun”: Tallahassee dit au revoir à un autre ami.

“Il y a une fête ce soir”: Je ne veux pas sortir avec un tas de hippies.

«Proposition alternative»: L’amour est le mélange parfait de cool et de cool.

“Les Doppelgangers”: Des cascades aux effets spéciaux, cette pièce en profondeur décompose les sosies Flagstaff et Albuquerque et est livrée avec des interviews, des démonstrations et plusieurs caméras pour accrocher toute l’action dans leurs scènes sauvages.

«Les manèges de Zombieland»: De la Bête à Big Fat Death (et un Pontiac Trans Sport détesté entre les deux), ce court métrage se concentre sur les manèges qui amènent nos personnages principaux autour de Z-land.

«Règles de réalisation d’un film zombie»: Il faut beaucoup de règles et beaucoup de monde pour faire un film zombie!

«Making Babylon»: Explorez le point culminant du troisième acte dans le film connu à Zombieland sous le nom de Babylone. À la fois forteresse et dortoir de première année, Babylone est le lieu sûr pour une génération de rétro-hippies égarés et pacifiques.

“Nouveau sang”: Rosario Dawson, Zoey Deutch et Avan Jogia rejoignent notre casting de meurtriers zombies.

«Single Take Doppelganger Fight»: Ruben Fleischer partage le moniteur de la caméra pendant la séquence de combat Doppelganger.

Commentaire avec le réalisateur Ruben Fleischer

“Zombieland Ad Council”