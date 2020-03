Woody Harrelson se joint à Kevin Hart dans The Man From Toronto

La date limite rapporte que le candidat aux Oscars Woody Harrelson (Trois panneaux d’affichage à l’extérieur de Ebbing, Missouri, Vrai détective, Zombieland: Double Tap) a repris le rôle de Jason Statham dans la comédie d’action L’homme de Toronto après que Statham a récemment quitté le projet. Harrelson jouera aux côtés de Kevin Hart dans le film.

L’homme de Toronto utilise un cas d’identité erronée comme le point de départ du film après l’assassin le plus meurtrier du monde, connu sous le nom de l’homme de Toronto, et un échec de New York City se rencontrent dans un Airbnb. Un affrontement de personnalités et un affrontement avec des tueurs meurtriers s’ensuit. Statham devait jouer l’assassin.

Patrick Hughes (Garde du corps de Hitman, colline rouge, Le garde du corps de l’épouse d’Hitman) est défini pour diriger la fonction. Le script est écrit par Robbie Fox (Jouer pour garder) d’après une histoire de Fox et Jason Blumenthal (Maîtres de l’univers).

Blumenthal produira le projet aux côtés de ses Escape Artists »(The Upside) partenaires Todd Black et Steve Tisch.

Le tournage devrait commencer dans cinq semaines et le film devrait sortir le 20 novembre 2020.