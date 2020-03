World Beyond ‘a retardé sa libération indéfiniment en raison de la crise des coronavirus

La pandémie provoquée par l’épidémie de coronavirus a mis l’industrie du divertissement en échec, Être «The Walking Dead» l’une des franchises les plus touchées par des restrictions imposées pour empêcher la propagation du virus. Après avoir arrêté le tournage de ‘Fear The Walking Dead’ et retardé le début de l’enregistrement pour la onzième saison de la série parentale, le dernier à tomber a été “ World Beyond ”, qui n’a plus de date de sortie.

Le groupe de tête de «The Walking Dead: World Beyond»

Comme le confirme le récit de ‘The Walking Dead’ sur Twitter, le deuxième spin-off qui se déroule dans cet univers post-apocalyptique a annulé sa première, prévue pour le 12 avril, et ne sortira que “plus tard” cette année. Pour l’instant, cette nouvelle date est dans l’air, en attendant que la pandémie soit maîtrisée et que le développement de la franchise reprenne, évaluant les conséquences de cet arrêt forcé.

De cette façon, “ The Walking Dead: World Beyond ” suit les traces de “ Fargo ” et “ Patria ”, qui ont également été laissées sans date de sortie bien qu’elles aient déjà annoncé leurs sorties pour ce printemps. Alors, AMC reprogrammera sa nouvelle proposition au moment qu’elle jugera approprié, en fonction de l’écart que le coronavirus peut générer dans votre calendrier.

Une nouvelle génération

Contrairement à ses compagnons de l’univers, «The Walking Dead: World Beyond» a une date d’expiration marquée, car il a été confirmé qu’il n’aura que deux saisons. Pendant tout ce temps, la fiction explorera les aventures de la première génération de survivants qui n’ont connu que la réalité post-apocalyptique dans lequel nous sommes entrés dans la main de Rick Grimes il y a une décennie.

.