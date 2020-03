World Beyond Premiere repoussé par AMC

La première de The Walking Dead: World Beyond reportée par AMC

AMC a annoncé qu’ils reportaient la première de leur nouvelle série dérivée The Walking Dead: World Beyond. Initialement prévue pour le lancement le dimanche 12 avril, la première saison avait déjà terminé le tournage, avec seulement quelques épisodes restants en post-production. La date limite infère que l’émission a été repoussée à une date indéterminée plus tard cette année en raison des retombées actuelles de COVID-19, ce qui a entraîné le retard des pipelines de post-production et des achats d’annonces cruciaux retirés. Ce n’est peut-être pas le bon climat pour dévoiler un nouveau spectacle sur le thème de l’apocalyptique. Vous pouvez consulter une nouvelle œuvre d’art clé ci-dessous!

The Walking Dead: World Beyond déplace sa date de première du dimanche 12 avril à plus tard cette année.

The Walking Dead: World Beyond servira de troisième émission de la franchise télévisée, après Les morts qui marchent et Craindre le mort-vivant. Selon AMC, la série élargit l’univers de Les morts qui marchent, plongeant dans une nouvelle mythologie et histoire qui suit la première génération élevée dans une civilisation survivante du monde post-apocalyptique.

Deux sœurs et deux amis quittent un lieu de sécurité et de confort pour affronter des dangers courageux, connus et inconnus, vivant et morts-vivants dans une quête importante. Poursuivie par ceux qui souhaitent les protéger et ceux qui souhaitent leur nuire, une histoire de croissance et de transformation se déroule sur un terrain dangereux, défiant tout ce qu’ils savent du monde, d’eux-mêmes et les uns des autres. Certains deviendront des héros, d’autres deviendront des méchants. En fin de compte, tous seront changés pour toujours.

La série mettra en vedette Alexa Mansour dans Hope, Nicolas Cantu dans Elton, Hal Cumpston dans Silas, Annet Mahendru dans Huck, Aliyah Royale dans Iris, Nico Tortorella dans Felix et Joe Holt dans Leo Bennett. Elle mettra également en vedette la gagnante des Emmy, Julia Ormond (Temple Grandin) comme Elizabeth, Natalie Gold comme Lyla, Al Calderon comme Barca, Scott Adsit comme Tony et Ted Sutherland comme Percy.

Les morts qui marchent spin-off aura scénariste et producteur Matt Negrete showrunning aux côtés du directeur du contenu Scott M. Gimple. La série a reçu une commande de 10 épisodes. Le premier spin-off, Craindre le mort-vivant, devrait revenir pour sa sixième saison l’année prochaine avec Les morts qui marchent diffusant actuellement la deuxième moitié de sa dixième saison.

