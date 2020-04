[World of Death] Les courts métrages d’horreur d’avril présentent «The Dissolving Man» et présentent «A Grave Mistake»

Salut les amis! Bienvenue à nouveau au Monde de la mort. Cela fait quelques semaines que je ne vous ai pas frappé. Le printemps est enfin arrivé dans ces régions et avec lui vient quelques courts métrages qui surprendront et raviront à coup sûr.

Tout d’abord, nous avons le morceau période un peu sorta L’homme dissolvant, écrit et réalisé par Benjamin Swicker. Bien que le personnage principal puisse jouir d’une plus grande intégrité structurelle que son nom ne l’indique, ce fut toujours l’une des périodes les plus agréables que j’ai eues devant mon ordinateur à regarder un film toute l’année. Il y a un Dick Miller camée et un Larry Cohen référence, et la fin est quelque chose de tout droit sorti de ces vidéos pop-pop-popping sur YouTube. Je pourrais en dire plus mais je ne veux pas le gâcher, sauf cette actrice Josephine Cooper (Time Traveling Bong) est sans effort charismatique.

La prochaine étape est Une grave erreur, écrit et réalisé par Izzy Sutton de Starving Corpse Productions. Ce court métrage est un véritable one-man show de chagrin et de tourment qui s’ouvre avec un père enterrant son enfant dans une tombe peu profonde, interprété par le co-fondateur de Starving Corpse Chris McElyea. Le film est un clin d’œil et vous vous manquerez pendant 7 minutes, alors attachez-vous et tenez-vous bien parce que c’est une course folle.

C’est tout pour ce mois. Retrouvez-nous ici en mai pour des films plus groovy. Rock sur Londres, rock sur Chicago!

– Pat O’Sullivan

