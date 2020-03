[World of Death] Mars présente des courts métrages d’horreur “The Guy” et “Headhunter (s)”

Salut les amis! Bienvenue à nouveau au Monde de la mort! Cela fait un moment que je ne vous ai pas rappé, mais il y a eu beaucoup de folie.

Tout d’abord, nous avons Le mec, écrit, avec et réalisé par Jon Fusco. La réaction instinctive à The Guy est que c’est lisse et onirique… tant que vous êtes le type de personne qui a des rêves vraiment obtus où votre mère (jouée par Tara Westwood de The Grudge reboot) vous commande de toucher le poisson de Jerry. Je vais être tout à fait honnête avec vous, lecteurs, voici votre vieux Pat O qui vient vous voir avec de vrais discours – les films de logique de rêve peuvent parfois me frotter dans le mauvais sens. Abandonner un récit cohésif, des performances discordantes et des dialogues à dispersion fonctionne ou non. Heureusement, une surabondance de boiseries dans le décor de The Guy m’a donné l’impression de faire trébucher des balles dans les sous-sols du Midwest de ma jeunesse, alors je vais lui donner un laissez-passer. Pour faire court, The Guy est un bon moment trippy, entêtant, très lynchien, mais il aurait pu utiliser plus de loups-garous.

Et maintenant pour quelque chose de complètement différent!

Le deuxième film du mois, Chasseur (s) de tête, gracieuseté de Dillon Brown et Horror Nerd Productions, ouvre avec une travailleuse du sexe plutôt bon marché dans une paire de filets de pêche. Je ne connais pas les circonstances exactes de sa production, mais je parierais des dollars pour des beignets, c’est un film étudiant parce qu’il me rappelle chaque film étudiant que j’ai jamais tourné dans le parking du collège communautaire où je suis allé. Malgré le faible budget apparent, les effets pratiques dans Headhunter (s) sont solides et c’est une petite balade amusante de 5 minutes, alors vérifiez-le!

C’est tout pour ce mois. Retrouvez-nous ici en avril pour une nouvelle incursion dans le monde de la mort. Rock sur Londres, Rock sur Chicago!

– Pat O’Sullivan

@ Frost2112Jack

