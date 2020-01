«World of Horror» arrive sur Steam Early Access le 20 février; Sortie fin 2020

Ysbryd Games et Panstanz se sont tournés vers Twitter pour annoncer que leur RPG d’horreur inspiré de Junji Ito Monde d’horreur se rendra à Steam Early Access le 20 février, avec une sortie complète sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC «fin 2020».

En plus de cela, nous obtenons une nouvelle bande annonce pour le jeu. Et au cas où vous l’auriez manqué, consultez notre entretien avec Pawel Kozminski, fondateur et développeur de Panstanz. Après cela, vous pouvez consulter notre aperçu pratique.

WORLD OF HORROR, le jeu attendu de notre partenaire @panstasz, arrive sur Steam Early Access pour Windows le 20 février 2020. La version complète sera disponible sur les plateformes Switch, PS4 et Windows & Mac OS X fin 2020.

