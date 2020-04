World Press Photo: un Mexicain parmi les gagnants

Mexico.— Le concours de photojournalisme le plus important au monde, Photo de presse mondiale a annoncé jeudi les gagnants de sa 63e édition.

L’entrée gagnante dans la catégorie vidéo est «C’est une mutilation»: la police chilienne aveugle les manifestants, du New York Times.

Ce travail a reçu la première place dans la catégorie Vidéo en ligne de l’année du concours Digital Storytelling, un prix qui reconnaît la qualité, la conception et la puissance du reportage.

La vidéo récompensée par World Press Photo a été produite par le journaliste Brent McDonald, qui avait la collaboration cinématographique du Le photographe mexicain Miguel Tovar.

Jonah M. Kessel (directeur de la photographie), Armando de la Cruz (montage) et Alejandra Carmona López (production sur le terrain), journaliste et universitaire à l’Institut de communication et d’image de l’Université du Chili (ICEI), y ont également participé.

Le rapport aborde la réalité sanglante vécue par certains des manifestants lors des manifestations qui ont eu lieu au Chili en octobre 2019, au cours desquelles ils ont été attaqués par les carabiniers chiliens (police militarisée), mutilant près de 3500 personnes avec des plombs. et balles en caoutchouc.

La vidéo montre les témoignages et la position d’une dizaine de jeunes qui ont perdu la vue à cause des attaques et de la répression brutale qui ont eu lieu pour faire taire les protestations contre l’augmentation du passage du métro à Santiago, entre autres demandes.

Dans une vidéo d’un peu plus de six minutes, des manifestants victimes de traumatismes oculaires révèlent ce système de répression et montrent les abus de pouvoir qui ont causé des dommages irréversibles à ceux qui se battaient pour la démocratie et la justice.

