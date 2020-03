World War Doh est une lettre d’amour de la Colombie aux jeux vidéo

World War Doh est sorti, un jeu pour iOS et Android né en Colombie et qui a suscité de nombreuses attentes avant sa sortie. Pour mieux comprendre pourquoi, nous avons discuté avec l’un de ses architectes, Jairo Nieto, co-gérant du studio Jam City Bogota et directeur créatif.

«La vérité est que World War Doh est une lettre d’amour à ces jeux de stratégie de la fin des années 90 et du début des années 2000 que nous aimions vraiment: Warcraft, Starcraft, Total Annihilation. C’est un genre qui nous passionne beaucoup », explique Nieto et affirme que ce qui a le plus retenu l’attention du public, c’est le« contrôle »qu’ils ont introduit dans le jeu et qui n’avait pas été vu jusqu’à présent.

Le titre est un jeu de stratégie JcJ en temps réel, cela signifie que vous devez contrôler et améliorer votre commandant pendant les batailles RTS et, si nécessaire, modifiez votre stratégie en temps réel. Au fur et à mesure que vous avancez, vous devez déverrouiller, collecter et améliorer vos cartes pour créer le jeu de combat parfait et mener les troupes au combat. Si votre stratégie échoue à un moment donné, vous pouvez la changer rapidement.

Jairo a indiqué qu’il n’était pas facile de trouver l’équilibre dans le jeu pour créer un jeu de stratégie amusant pour un large public:

“Les jeux qui ont essayé de donner le contrôle aux joueurs sur les appareils mobiles finissent par avoir des expériences trop complexes et une partie du travail que nous avons fait ces dernières années pour développer ce jeu est de trouver cette ligne mince et de” frapper “là où nous avons besoin de certains niveau de sophistication du joueur, mais qui est suffisamment large pour que la majorité des gens puissent y jouer ».

Dans World War Doh, les joueurs doivent contrôler un «commandant» et une pléthore de personnages de soutien, d’aides et de machines cherchant à éliminer l’armée ennemie. Étant un jeu latino-américain, Nieto affirme que tous ces personnages sont chargés de notre idiosyncrasie en tant que région, à commencer par le fait que le “Commandant” n’est pas un héros, mais l’un des nombreux dirigeants de notre continent.

«Chaque fois que je vois les matchs de collègues ici en Colombie et dans d’autres pays, je vois beaucoup de leur idiosyncrasie là-bas. Je pense que quelque chose que nous faisons très bien et très joliment ne doit pas être mot pour mot dans la façon dont nous représentons notre idiosyncrasie, nous ne devons pas être littéraux en faisant des jeux exactement l’histoire de la Colombie, mais nous capturons notre culture et l’absurdité de nous sommes latino-américains un peu, la guerre mondiale Doh est une lettre d’amour à qui nous sommes. Lorsque nous ouvrons le journal, nous voyons que la classe dirigeante fait ces choses (les actions ridicules des personnages) que nous avons choisies en Colombie pour aller en prison et gagner des mairies. Je pense que cela génère quelque chose de très spécifique. “

Une autre des particularités qui, selon Jairo, rend ce jeu spécial est la langue espagnole.

“Je suis convaincu que les langues ont certaines forces, l’anglais est très bon pour le marketing, l’espagnol est très agréable pour l’humour, pour aimer, et je pense que nous, les Latino-Américains, parce que nous avons grandi en parlant espagnol, avons cette sensibilité à l’intérieur des veines et quand on fait des choses comme un jeu vidéo ça se voit “, a expliqué le producteur.

Le directeur créatif de Jam City affirme que notre région a cessé d’être un consommateur des jeux du Japon et des États-Unis pour devenir un concurrent, et un très bon niveau.

«Je crois qu’aujourd’hui plus que jamais, nous sommes dans une position presque privilégiée en tant que créateurs de jeux vidéo. Il y a un certain nombre de jeux qui sortent dans presque tous les pays d’Amérique latine où il n’est plus surprenant de trouver un jeu d’excellente qualité. Qu’il peut être l’un des meilleurs de sa catégorie venant d’un pays comme la Colombie, le Mexique, l’Argentine, le Pérou. Chaque fois que je vois, dans l’écosystème et les groupes auxquels nous appartenons et partageons du contenu avec nos collègues, je vois les bandes-annonces et les démos des jeux qu’ils font … disons que nous avions déjà ce “nous venons d’Amérique latine” c’est une chose du passé. Nous jouons sur le même terrain que le reste du monde “

Selon lui, les bonnes critiques de son jeu sont dues en partie au fait que “c’est un produit mondial et nous sommes fiers de le concurrencer d’Amérique latine”, souligne-t-il, et voyant les progrès que notre région a réalisés ces dernières années est impossible de nier. Le triomphe d’aujourd’hui vient grâce, selon lui, aux efforts de ses prédécesseurs.

«Je pense qu’aujourd’hui, en partie parce que de nombreuses études ont fait du bon travail, la région en tant que telle a une position et il y a une vision différente envers nous de l’étranger. Du côté de l’éditeur, ils savent que s’ils approchent n’importe quel studio en Amérique latine, il est capable de produire un contenu de la plus haute qualité et d’une grande mutabilité, qui s’adapte à n’importe quelle caractéristique. Et cela signifie que nous pouvons nous déplacer avec un peu plus de tranquillité d’esprit vers les consoles et les PC, qui étaient des espaces qui prétendaient être plus difficiles à conquérir “, a déclaré le Colombien et a déclaré que la guerre mondiale Doh n’est pas la seule preuve de cela.

Jairo est toujours au courant des jeux des autres développeurs et pense que, en particulier sur le marché mobile, les créateurs de jeux ont beaucoup de reconnaissance.

«J’ai tout vu d’Amérique latine. J’ai vu un jeu colombien appelé Cris Tales qui à mon avis va être un Mega Hit sur Switch et sur PC, il y a un jeu argentin appelé Quantom Leap qui est un jeu de tir avec un voyage dans le temps incroyable, super bien produit . Je pense qu’une partie des raisons pour lesquelles les Latino-Américains ont parié sur le terrain mobile est qu’il y a de nombreuses années, c’était un espace moins risqué et la barrière était un peu plus démocratisée pour cet espace. En tant qu’éditeur, nous avons dû faire connaître la région à cette époque, au début des années 2010, il y avait une ruée vers l’or pour trouver le prochain grand jeu mobile et cela a permis à de nombreux studios d’Amérique latine d’avoir une certaine reconnaissance et d’être visibles dans l’écosystème. “

World War Doh est gratuit et vous pouvez le télécharger dans les magasins iOS et Andorid, bien que vous puissiez acheter des choses dans le jeu.

