WOW! Michelle Obama offrira une conférence à Mexico

Si vous aviez l’opportunité d’affronter l’une des femmes les plus influentes au monde, que lui demanderiez-vous? Eh bien, va préparer ça Michelle Obama, avocate, écrivaine et ancienne première dame des États-Unis, viendra à Mexico pour offrir une conférence, le 13 avril 2020 au National Auditoriuml, où en plus de parler de ses réalisations professionnelles, il participera à une Table modérée avec une session de questions et réponses pour le public.

Mais si vous êtes un super fan, vous pouvez la rencontrer personnellement dans un “Meet and Greet” disponible pour Billets VIP. Ocesa, a annoncé avec hype et cymbale sur leurs réseaux sociaux, que les billets pour seront disponibles à partir du 11 mars 2020, via le système Ticketmaster, avec un coût allant de de 833 $ à 5 310 $ pesos.

Bien que la signature promis de confirmer le nom du modérateur plus tard, ce que les utilisateurs de Twitter veulent vraiment savoir, possibilité d’annulation en raison d’une éventualité due au coronavirus COVID-19, cependant, la plate-forme de l’événement n’a pas fait de déclaration à ce sujet, on peut donc supposer que les plans de la conférence vont de mieux en mieux.

Sans aucun doute, entendre les expériences de Michelle Obama à la première personne sera fascinant et super intéressant. Selon un communiqué de presse, l’avocat parlera de certaines des initiatives qu’il a dirigées pendant son administration, comme le programme «Let’s Move», pour relever le défi de l’obaiser enfantin; “Reach Higher”, pour inspirer les jeunes à chercher des études supérieures; ainsi que “Laissez les filles apprendre », pour aider des adolescentes du monde entier pour aller à l’école.

Bien sûr, de nombreux participants voudront connaître le livre de mémoire “Devenir“, Écrit par l’avocat en 2018 et qui a vendu plus d’exemplaires que tout autre livre publié aux États-Unis au cours de la même année et un best-seller dans le monde entier.

La vie de Michelle Obama, de 54 ans, est devenu une source d’inspiration pour de nombreuses personnes. Diplômé du Université de Princeton et Harvard Law School, Elle a commencé sa carrière professionnelle au cabinet d’avocats de Chicago ‘Sidley & Austin’, où elle a rencontré son futur mari, Barack Obama qui se mariera en 1992. Actuellement, le couple réside à Washington, DC aux côtés de leurs filles, Malia et Sasha.