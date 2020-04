Wuhan, la ville où tout a commencé, libère son dernier patient COVID-19

Pour dimanche 26 avril Il n’y a plus de patients hospitalisés pour COVID-19 dans aucun hôpital de Wuhan, en Chine, la ville où la pandémie actuelle a commencé. Avec cela, la ville où la première épidémie s’est produite franchit une nouvelle étape vers la régularisation des activités quotidiennes, bien que les mesures de sécurité devraient continuer d’être mises en œuvre au cours des prochains mois.

La Commission nationale chinoise de la santé a annoncé que Le dernier patient souffrant de coronavirus de la ville de Wuhan a été libéré. Cela a été possible “grâce aux efforts conjoints de Wuhan et du corps médical à travers le pays”, selon le porte-parole de la Commission, Mi Feng. Aussi au cours des derniers jours La Chine n’a signalé que trois nouveaux cas de COVID-19 dans le pays.

En raison de la réduction du nombre de nouveaux cas dans toute la Chine, le gouvernement a progressivement restauré ses activités quotidiennes. Tout d’abord, il a recommencé à ouvrir des théâtres, et ils rouvrent lentement les différents commerces et établissements. Pourtant, les autorités promeuvent des mesures d’hygiène. Par exemple, L’utilisation de masques faciaux est obligatoire pour les personnes souffrant de détresse respiratoire et il est interdit de manger sur la voie publique.

Les nouvelles mesures de sécurité entreront en vigueur le 1er juin en Chine.

