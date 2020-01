Wy Gwynet Paltrow a été aidée par son mari maintenant lors d’un “voyage” avec la MDMA

Brad Falchuk et Gwyneth Paltrow

L’actrice avoue qu’elle a essayé la drogue lors d’un voyage à travers le Mexique et que son mari, Brad Falchuck, était à ses côtés.

Gwyneth Paltrow a fait confiance à son mari Brad Falchuck pour l’aider dans son voyage “émotionnel” avec la MDMA (extase).

La fondatrice de Goop a pris la drogue, également connue sous le nom d’ecstasy, pendant ses vacances au Mexique avec Brad avant de se marier, et a déclaré qu’elle avait trouvé l’expérience profondément émouvante et qu’elle était heureuse d’avoir son petit ami sous la main. sage »pour la soutenir

Elle a dit: «Je n’ai jamais pensé à la MDMA comme psychédélique et quand je l’ai prise, je n’ai pas halluciné. Ce n’était pas un délire, c’était en fait très, très émouvant et j’étais avec mon petit-ami d’alors, qui est maintenant mon mari, et c’est une personne très empathique, très sage et qui pourrait m’aider à le surmonter. »

Et Gwyneth songe à utiliser le médicament à des fins de “thérapie”.

Il a ajouté dans le premier épisode de sa nouvelle série Netflix “The Goop Lab”: “Cela me fait penser qu’il y a beaucoup à découvrir si je l’ai fait à des fins thérapeutiques.”

L’actrice de 47 ans a élargi sa marque de style de vie Goop et a récemment lancé une bougie de 75 $, qu’elle a ouvertement appelé «Ça sent comme mon vagin» dans sa boutique en ligne Goop.

Gwyneth a révélé que la bougie parfumée au géranium, à la bergamote aux agrumes et au cèdre était à l’origine une blague, mais elle est devenue un “arôme merveilleux” mais “inattendu”.

La description du produit disait: «Cette bougie a commencé comme une blague entre le parfumeur Douglas Little et GP – ils travaillaient tous les deux sur un parfum, et elle a sorti, ‘Uhhh … ça sent le vagin’ – mais c’est devenu un plaisir et un bel arôme sexy et merveilleusement inattendu ».

