Wy Gwyneth Paltrow a estimé qu’elle avait échoué en tant que mère à faire pleurer sa fille Apple

Gwyneth Paltrow et sa fille Apple Martin

L’actrice a fait pleurer l’adolescente de 15 ans lorsqu’elle l’a réprimandée dans la voiture.

Gwyneth Paltrow a estimé qu’il “avait échoué en tant que mère” après avoir fait pleurer sa fille lors d’une attaque de rage sur la route.

L’actrice de «The Avengers Endgame» partage sa fille de 15 ans, Apple, et son fils de 13 ans, Moses, avec son ex-mari, le chef de Coldplay Chris Martin, qu’elle a épousé de 2003 à 2014.

S’adressant à l’hôte invité John Legend dans le reportage du vendredi 14 février du Ellen DeGeneres Show, Gwyneth a avoué qu’Apple la trouve “mortifiante”.

“Si je fais quelque chose en public, au-delà de parler et de rester immobile, elle dit Dios My God, arrêtez!”, A déclaré Gwyneth.

Le fondateur de Goop a également révélé qu’Apple a son permis de conduire et les emmène à l’école tous les jours, mais un jour depuis le siège arrière, la star a poussé l’adolescent à la limite.

«C’est une très bonne conductrice. J’essaie de garder mon calme, mais la première fois que j’ai échoué en tant que mère, c’est parce qu’un feu rouge est passé et je lui ai crié dessus. »

“Puis il a commencé à pleurer et c’était terrible et je me sentais très mal”, a-t-il ajouté. “Alors j’ai pensé, OK, tu sais quoi, je vais être calme, et maintenant c’est une pilote incroyable et je pense que j’ai appris de mes erreurs.”

