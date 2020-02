Wy Gwyneth Paltrow dévoile son film “le moins préféré”

Gwyneth Paltrow

L’actrice a révélé quelle a été l’œuvre du cinéma qui a le moins aimé interpréter.

La comédie de 2001 de Gwyneth Paltrow «Shallow Hal» est son film «le moins préféré» sur lequel il a travaillé.

L’actrice oscarisée a ouvert sa carrière dans un «test BFF» parrainé par le Goop Lab de Netflix, qui jette un œil à l’intérieur de la star des Avengers: Endgame.

Gwyneth a rejoint son assistant et ami proche, Kevin Keating, et lorsqu’on lui a demandé de nommer la “performance la moins préférée de son ami”, Keating a immédiatement deviné et a dit: Shallow Hal, tandis que la star a ajouté: “Exactement”.

«Je ne sais pas qui t’a dit de faire ça. Mais ce n’était pas moi. Pas pour ça », a déclaré Keating.

Gwyneth a ajouté: “C’était avant votre temps, regardez ce qui s’est passé …”

L’actrice est apparue sous le nom de Rosemary dans le film des frères Farrelly, qui a été critiqué au moment de la sortie pour avoir favorisé la “discrimination des graisses”.

Dans le film, Jack Black joue le Hal superficiel, qui ne tombe amoureux que de femmes physiquement belles. Mais après l’hypnose, il ne voit que la beauté intérieure et tombe amoureux du romarin obèse.

Gwyneth a interprété l’idéal physique vu uniquement par Hal et a porté un costume spécial pour sa performance en tant que personnage de taille plus Rosemary.

Gwyneth Paltrow à Rosemary