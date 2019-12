X-Men révèle la VRAIE histoire de la course mutante de Marvel

Avertissement: SPOILERS for Excalibur

Après toutes ces années, Marvel's X Men les bandes dessinées révèlent enfin la véritable histoire de la race mutante. Stan Lee a à l'origine créé l'idée de «mutants» parce qu'il était fatigué de penser des histoires d'origine. Il a trouvé ce qu'il a décrit plus tard comme la sortie du lâche; il a agité à la main sa dernière équipe de super-héros comme des mutants, des gens qui sont simplement nés de cette façon.

Les mutants ont traditionnellement été décrits comme la prochaine "étape" dramatique de l'évolution humaine, les anciens mutants tels que Selene et Apocalypse étant traités comme des précurseurs évolutifs. Mais les preuves montrent que ce n'est pas vraiment le cas et que les mutants ont toujours existé. Dans Excalibur # 1, Morgan Le Fey – une sorcière originaire du VIe siècle – qualifie les mutants de "race de sorcière."Cela semble suggérer que l'histoire de la violence anti-magie – des procès des sorcières valaisannes du XVe siècle aux légendes françaises comme la Bête du Gévaudan – était en partie dirigée contre les mutants.

Excalibur # 4 a continué à réécrire l'histoire de la race mutante, révélant que l'ancien ordre britannique des druides est dérivé d'un clan de mutants qui ont la capacité de manipuler le sol. Une conversation entre Rictor et plusieurs druides les a vus l'embrasser comme leur frère et a laissé entendre que les druides sont un groupe de mutants dont les pouvoirs se manifestent dès la naissance.

Fait intéressant, ce n'est pas la première fois que les bandes dessinées X-Men présentent une ancienne tribu de mutants qui possèdent tous les mêmes capacités; la course très ridiculisée de Chuck Austen a présenté les Cheyarafim et Neyaphem, des groupes qui proviennent de l'époque biblique et qui sont diversement angéliques et démoniaques en apparence. Notez que, dans tous ces cas, les différentes tribus de mutants proviennent de lieux géographiques distincts – et, plus important encore, de groupes ethniques différents. Cela suggère que le gène responsable de la mutation – que Marvel appelle le gène X – se manifeste de manière très spécifique dans chaque groupe génétique. Vraisemblablement, les Anglo-Saxons, par exemple, ont une prédilection pour la manipulation du sol. La pseudo-science qui sous-tend les X-Men devient soudainement beaucoup plus claire.

Mais pourquoi le nombre de mutants a-t-il explosé au cours des 200 dernières années? La réponse, tout simplement, est que la croissance démographique est exponentielle. La population mondiale ne représenterait que 1,6 milliard d'habitants en 1900 et, à la fin du 20e siècle, elle dépassait 6 milliards. Si une certaine proportion de la population mondiale a toujours été mutante, il va de soi que le nombre de mutants augmenterait également de façon exponentielle sur cette même période. Selon Maison de X # 4, il n'y avait que 17,5 millions de mutants sur la planète au moment du génocide de Genoshan il y a quelques années. Bien que ce nombre semble élevé à première vue, il représente toujours moins de 0,5% de la population de la planète, probablement moins selon la façon dont vous interprétez l'échelle temporelle mobile de l'univers Marvel.

Cela explique également pourquoi les variétés de mutations génétiques ont augmenté au cours des 20e et 21e siècles, avec des ensembles de pouvoirs toujours plus étranges et plus distinctifs. L'âge de la migration de masse – qui allait de c. 1850 au milieu du 20e siècle – a conduit des gens à voyager à travers le monde et, par conséquent, différents antécédents génétiques se mélangent. Cela signifie que de nombreux mutants nés à partir du milieu du XXe siècle hériteraient d'un gène X qui partage des caractéristiques provenant de multiples origines génétiques. Les probabilités de mutations étranges, rarement, voire jamais vues auparavant, augmenteraient naturellement dans ce contexte.

L'aspect le plus amusant de tout cela est qu'il n'est actuellement pas clair si Marvel a ou non prévu pour fournir un aperçu fascinant de la pseudo-science qui sous-tend la montée de la race mutante. Franchement, il est tout à fait possible que l'écrivain Tini Howard aime simplement raconter cette histoire Excalibur, et ne sait pas que la bande dessinée réécrit subtilement l'histoire du X Men.

