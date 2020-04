Xbox One X aura une édition spéciale de Cyberpunk 2077

Microsoft et CD Projekt RED se sont associés pour nous livrer une édition spéciale de la Xbox One X inspirée de Cyberpunk 2077. Le design a été révélé par Microsoft et nous a présenté les caractéristiques uniques de cette édition. De plus, la console sera livrée avec une manette Xbox One également avec un design unique basé sur le jeu attendu, et pourrait inclure une copie de Cyberpunk 2077.

Nous recommandons également: Microsoft et Nike se sont associés pour créer une Michael Jordan Xbox One X spéciale

Microsoft a enfin officialisé l’annonce d’une édition spéciale Xbox One X de 1 To inspirée du jeu de CD Projekt RED. Dans une vidéo, il a offert des détails sur le design futuriste, qui comprend des pièces uniques qui brillent dans le noir. Il aura également des gravures au laser qui font référence au jeu et des lumières LED. Ici vous pouvez le voir:

Microsoft a révélé que jeLa console sera disponible en juin 2020, au moins trois mois avant la sortie de Cyberpunk 2077. Rappelons que le jeu a été retardé d’avril de cette année à septembre.

Bien que la vidéo ne précise pas si, en acquérant la console, nous pourrons également accéder à une copie du jeu vidéo, il se pourrait que lors de sa mise en vente, ceux qui acquièrent cette édition spéciale aient droit à leur propre copie. Après tout CD Projekt RED offrira à tous ceux qui achètent la version PS4 et Xbox One la version PS5 et Xbox Series X.

Cyberpunk 2077 Il sera mis en vente le 17 septembre 2020.

.