Xcaret Mexico diffusera une émission sur sa chaîne YouTube, aujourd’hui dimanche gratuitement pour tout le monde

Xcaret México diffusera une émission sur sa chaîne YouTube gratuite pour tous

Grupo Xcaret diffusera pour la première fois en 25 ans, l’émission «Xcaret México Espectacular», le spectacle nocturne emblématique du parc.

L’émission aura lieu ce dimanche 26 avril sur la chaîne YouTube de Xcaret Park à 19h00, heure à laquelle cette émission est généralement présentée.

Ils le font en se concentrant sur les familles qui sont à la maison, pour partager du temps de qualité et un spectacle magique et surtout, car même si c’est sur votre écran, cela finira par vous ronger la peau.

Sur sa chaîne YouTube, Xcaret vous souhaite la bienvenue: “Bienvenue à la transmission de Xcaret México Espectacular. Aujourd’hui, nos artistes sont en sécurité chez eux. Heureusement, nous avons compilé cette transmission à partir de présentations antérieures où plusieurs d’entre nous étaient écorché. “

Pour continuer, ils apprécient le soutien: “Nous tenons à vous remercier d’avoir apporté votre grain de sable et de rester à la maison. Pour cette raison, nous vous invitons à vous rapprocher du nôtre, et à ressentir le Mexique dans la peau, où que vous soyez.”

Xcaret est un sanctuaire naturel où l’histoire du Mexique est mélangée avec des traditions amusantes et la splendeur de la culture maya. Ils ouvrent normalement leurs portes sur les rives de la mer des Caraïbes et nous invitent à découvrir des expériences magiques où les rivières souterraines vous attendent, ainsi que la faune de la jungle maya et des spectacles passionnants.

Tombez amoureux de la culture et de ses habitants. Xcaret Park est situé au cœur de la Riviera Maya, à moins de 15 minutes de Playa del Carmen et à une heure de la ville de Cancun, offrant d’innombrables activités culturelles, événements et traditions de tout le Mexique.

C’est la première fois qu’ils font cette transmission, donc vous ne pouvez pas manquer une émission qui, en plus d’être gratuite et pour tout le monde, est digne d’être une émission payante et la meilleure chose serait que lorsque tout cela est terminé, nous pouvons le visiter pour le vivre dans viande et os.

