Xiaona, septième éjecté après avoir été totalement dépassé par le test final

Le septième programme de «Masters of couture» ce fut un voyage d’émotions. Avec plusieurs invités de luxe, il a eu les visites d’Isabel Gomila, finaliste de la deuxième édition, et de Tamara Falcó pour un test de robes de tapis rouge. Le test aurait une pénalité pour les apprentis qui ont dépassé le budget, en particulier Borja et David, qui a été choisi le pire. Begoña a été le vainqueur de ce test et est devenu le leader de l’équipe orange.

Xiaona commente son temps au programme dans ‘Masters of couture’

Le test en extérieur a été développé dans le musée de la machine à coudre Alfa, où ils devraient fabriquer de nouveaux uniformes pour le restaurant de Pepe Rodríguez. Cette deuxième phase ne s’est pas bien déroulée pour ce groupe, car ils avaient un apprenti de moins et à cause de leur mauvaise organisation ils n’ont pas réussi à obtenir un bon résultat. Begoña, Joshua et Xiaona ont été sélectionnés pour faire face à l’expulsion Dans le test final. L’objectif était de confectionner un vêtement de vêtements sans genre, conçu pour ne pas être habillé d’étiquettes masculines ou féminines spécifiques. Pour ce faire, Eduardo Casanova était dans l’atelier pour les encourager à laisser derrière eux les préjugés.

Joshua était l’apprenti de l’équipe orange qui a le plus brillé lors du test par équipe et a eu le privilège d’être aidé par Palomo Espagne. Pour sa part,Xiaona a demandé la goupille de sécurité dorée et a été aidée par Margarita pendant 20 minutes. Malgré cela, il a eu beaucoup de mal à élaborer l’idée qu’il cherchait, choisissant des matériaux plastifiés très difficiles à travailler qui ne lui étaient pas favorables. Le candidat s’est effondré au milieu du test après avoir été submergé par la difficulté de sa conception.

Une expulsion sans précédent

Pour la première fois dans le programme aucun vêtement n’a été pris pour délibérer, mais ils ont rendu leur verdict directement. La proposition de Xiaona a été choisie comme la pire par rapport aux conceptions de ses deux compagnons face à des résultats évidents. Après avoir annoncé son nom, il a dit au revoir en pleurant tout en remerciant le jury et ses coéquipiers d’avoir suivi le programme: “Je pars mais dans une meilleure version“Puis il a dit à la caméra à quel point il s’était senti chanceux:” “Les maîtres à coudre” sont pour moi un grand cadeau, c’est comme un gros Noël“.

