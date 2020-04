Ximena Sariñana lance l’initiative #Volveremosatocar

La chanteuse Ximena Sariñana a lancé l’initiative #Volveremosatocar au milieu de la quarantaine des coronavirus qui a également affecté l’industrie de la musique.

En raison de l’annulation d’événements tels que des festivals et des concerts pour arrêter la propagation du virus, un coup dur économique pour le personnel et les travailleurs de l’industrie musicale, Ximena Sariñana, par la main de la plateforme de vente et d’achat d’occasion, GoTrendier Mexique, lancez cette campagne.

Dans ce contexte, depuis que la chanteuse vend aujourd’hui une partie de son placard sur ledit site, 100% des recettes seront reversées aux équipes de travail affectées après l’annulation des spectacles et présentations.

De son côté, GoTrendier reversera 100% de la commission de votre placard à cette cause.

Dans cette phase de quarantaine, des milliers de personnes qui travaillent et reçoivent un projet vivent dans l’incertitude de la date de sa fin, y compris des travailleurs de l’industrie musicale: ingénieurs, techniciens, responsables de tournées et de production, photographes, entre autres.

Selon l’Institut mexicain des cadres financiers (IMEF), on estime que 200 000 emplois seront perdus dans le pays en raison de l’impact du coronavirus, tandis que l’Organisation internationale du Travail (OIT) estime que dans le monde entre 8,8 et 35 Des millions de personnes supplémentaires seront dans la pauvreté au travail.

Ximena Sariñana cherche à joindre ses efforts et espère que davantage de musiciens, d’artistes et de personnes se joindront au projet #Volveremosatocar.

La chanteuse partage que la musique a été avec nous au fil du temps et qu’il est maintenant temps de soutenir autant que possible toutes les personnes impliquées.

Ce n’est pas la première fois que Ximena vend son placard sur cette plateforme, elle l’a fait en 2018, à cette occasion le produit est allé au Fonds mexicain pour la conservation de la nature; en 2019, c’était pour l’organisation Pronatura, ce qui a été récolté a servi à reboiser la vallée du Mexique.

Cette fois, sa garde-robe comprendra plus de 150 pièces de valeur, utilisées dans des présentations, des lancements de disques, des clips vidéo et des tournées nationales et internationales.

