Ximena Sariñana, nouvelle ambassadrice d’ONU Femmes Mexique

Le Mexique est fier de cette grande réussite de la chanteuse Ximena Sariñana qui est devenue la nouvelle ambassadrice de bonne volonté de l’ONU au Mexique.

Était-ce Mardi 3 mars que le chanteur a rejoint ONU Femmes Mexique en tant qu’ambassadeur de bonne volonté, faire entendre la voix de l’organisation en matière de genre pendant deux ans.

Ximena Sariñana, est devenue la première célébrité à être ambassadrice de bonne volonté d’ONU Femmes Mexique.

Je me sens extrêmement chanceuse et honorée de recevoir cette nomination d’ONU Femmes. Sur ce, je réitère le travail que je fais depuis de nombreuses années en matière d’égalité des sexes “, a déclaré Sariñana lors de la conférence.

Sariñana se prépare “l’album le plus inclusif jamais réalisé” dans lequel seules les femmes ont collaboré et sa mission est de visualiser le travail des femmes dans le monde musical.

L’album montrera que dans l’industrie il y a “des femmes très talentueuses, non seulement des artistes, mais aussi dans les coulisses”, a-t-il déclaré.

Bethlehem Sanz, représentante d’ONU Femmes Mexique, a salué le rôle des ambassadeurs dans la diffusion des messages de l’institution à un public plus large.

Ximena a commenté que a beaucoup à apporter à l’organisation et encore plus en ces temps qui marquent le 25e anniversaire de la déclaration de la Programme d’action de Pékin, un programme pionnier de autonomisation des femmes.

Le chanteur a commenté qu’il y avait un temps où senti la peur dans les rues pour le simple fait d’être une femme et a donné un message émotionnel à toutes les femmes qui sont violées.

Il est très complexe et compliqué d’essayer de donner des conseils à quelqu’un qui ne traverse pas cette situation. Mais je pense que le plus important et le plus important du travail d’ONU Femmes est de fournir des informations afin qu’elles voient qu’elles ne sont pas seules, qu’il y a quelque chose à faire à ce sujet “, a-t-il déclaré.

L’institution a des voix internationales telles que celles des actrices Nicole Kidman, Emma Watson et Anne Hathaway et du footballeur brésilien Martha Vieira.

