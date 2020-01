XXXTentacion Des suspects de meurtre comparaîtront ensemble devant le tribunal ce printemps

Michael Boatwright, Trayvon Newsome, Dedrick Williams et Robert Allen se présenteront devant un juge en mai avant le début de leur parcours.



Bien que près de deux ans se soient écoulés depuis le meurtre de la sensation montante du rap XXXTentacion, la procédure pour faire condamner ses tueurs à juste titre se poursuit. Maintenant, il semble que les quatre suspects de meurtre se retrouveront ensemble devant un juge pour la première fois dans un avenir très proche.

Jason Koerner / .

AllHipHop rapporte exclusivement que les suspects Michael Boatwright, Trayvon Newsome, Dedrick Williams et Robert Allen ont chacun été condamnés à une audience obligatoire prévue dans trois mois. Le juge du circuit de Broward, Michael Usan, veille également à les voir brillants et tôt, fixant l’heure à 9 h 30 le 15 mai. Cela ne vaut rien du tout quatre accusés ont plaidé non coupables d’avoir tué X, à la suite de leurs accusations de le traquer. Juin 2018 avant de l’assassiner de sang-froid en tirant devant un concessionnaire de motos à Deerfield Beach, en Floride. Les documents ont été déposés il y a quelques semaines le 10 janvier 2020 selon des documents officiels obtenus par AllHipHop, Boatwright, Newsome, Williams et Allen étant tous délivrés à la même date et à la même heure de comparution. Nous ne pouvons qu’espérer que la loi sera utilisée rapidement et avec justice afin que les fans qui ont dû laisser des hommages sincères comme celui vu ci-dessus lors des funérailles de XXXTentacion en 2018 obtiendront la clôture qu’ils méritent.

Souvenez-vous de XXXTentacion avec le titre de son dernier album posthume, Bad Vibes Forever:

