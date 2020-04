XXXTentacion et Lil Wayne débutent une vidéo effrayante sur les «tireurs d’école»

La succession de XXXTentacion lance la puissante vidéo de “School Shooters” mettant en vedette Lil Wayne de l’album posthume du défunt rappeur Bad Vibes Forever.

Le clip effrayant, réalisé par Eif Rivera, est un commentaire sur la violence et l’intimidation des armes à feu chez les jeunes et est dédié aux 17 victimes de la fusillade de l’école secondaire Stoneman Douglas qui a eu lieu le 14 février à Parkland, en Floride, non loin de l’endroit où X a grandi. vers le haut.

La vidéo troublante s’ouvre sur une photo de X visitant le survivant de Parkland Anthony Borges à l’hôpital après la fusillade. Il capture ensuite un adolescent frustré qui est approché par un groupe d’intimidateurs dans les toilettes de l’école. Il a des visions de terroriser son lycée avec une mitrailleuse alors que les élèves s’échappent frénétiquement des salles de classe et les policiers attendent à l’extérieur. Lil Wayne sert de narrateur, rappant son couplet au sommet d’une voiture de flic devant l’école pendant que le chaos éclate.

Cela se termine avec la mère de l’adolescent entrant dans sa chambre pendant qu’il regarde des images d’une école en train de tirer sur son ordinateur portable. Il lui exprime en larmes qu’il ne peut plus tolérer l’intimidation avant la fin de la vidéo avec le hashtag #StopBullying.

«School Shooters» se trouve sur le quatrième et dernier album de XXXTentacion, Bad Vibes Forever, qui a été publié en décembre avec des apparitions de Rick Ross, Tory Lanez, Joey Bada $$, Joyner Lucas, et plus encore.

Aime

0