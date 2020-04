Xzibit explique l’histoire du jeu sur l’apprentissage qu’il n’était pas de L.A.

Xzibit apporte de la clarté à une histoire du traité de paix de la côte ouest de 2005, lorsque The Game a appris pour la première fois que Xzibit proviendrait du Nouveau-Mexique.



Il a toujours tenu la côte ouest et a été salué comme un rappeur de Los Angeles, mais les racines de Xzibit n’ont pas commencé là-bas. En raison de ses liens avec des artistes comme le Dr Dre, Snoop Dogg, Nate Dogg et Ice Cube au début de sa carrière – et à cause de son son – Xzibit était supposé être né et élevé en Californie du Sud. En 2005, divers artistes se sont réunis pour le Traité de paix de la côte ouest, un événement modéré par Steve Harvey. Xzibit a prononcé un discours lors de la réunion sur la façon dont ils devraient se réunir à L.A., et au milieu de son discours, quelqu’un s’est levé et a essayé de le vérifier. L’homme a crié, “N * gga vous d’Albuquerque!”

Dia Dipasupil / Personnel / .

The Game a récemment raconté l’histoire amusante de HipHopDX, rappelant que le moment était bouleversant pour lui. “C’est comme découvrir que le Père Noël n’a pas fait ces cookies”, a récemment déclaré The Game. Xzibit a maintenant abordé son moment du traité de paix de la côte ouest, âgé de 15 ans, clarifiant son histoire avec la façon dont il a réussi à retenir Los Angeles.

“Voici le truc, je ne suis pas du Nouveau-Mexique, je suis né à Détroit”, dit Xzibit avec un sourire. “J’ai vécu au Nouveau-Mexique, mais je n’y suis resté que pendant sept ans, puis je suis venu ici à 17 ans, puis j’ai vécu le reste de ma vie ici. Cela étant dit, c’est très intéressant les conneries que les gens tiennent. Vous pouvez facilement prendre un téléphone et Google mon nom et voir que je ne suis pas de f * cking Nouveau-Mexique! J’aime le Nouveau-Mexique. J’ai adoré Albuquerque, j’ai beaucoup d’amis là-bas, mais je ne suis pas de f * cking Nouveau-Mexique . ” Il a ajouté qu’en raison de cette histoire, certaines personnes pensaient qu’il venait du pays du Mexique.

Après avoir partagé quelques rires sur l’incident, Xzibit a énuméré quelques autres rappeurs qui sont salués comme des icônes de Los Angeles mais qui sont nés dans d’autres États. “Kurupt est de Philly! Nate Dogg est du Mississippi. Tupac est de New York! Obtenez le f * ck outta ici!” Ajouta Xzibit. “Ça n’a pas d’importance. Si tu vas jeter la pierre, n * gga, lancer la pierre à tout le monde … Et même si j’étais d’Albuquerque, tu laisses un Albuquerque n * gga venir ici et prendre tout Los Angeles. Holla à moi. ” Découvrez le clip amusant ci-dessous.

.