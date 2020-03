Y a-t-il un lien secret entre Harley Quinn et Debbie Harry de Blondie?

Plus d’un aura remarqué que le Harley Quinn des films récents (Suicide Squad et Birds of Prey) ressemble très peu à des bandes dessinées. Non seulement à cause de la touche évidente que Margot Robbie donne au personnage, mais parce que son apparence est complètement différente. Peu savent que Debbie Harry, la chanteuse de Blondie, peut avoir quelque chose à voir avec l’aspect Harley de Margot Robbie.

Une photographie du jeune Debbie Harry a rappelé à Harley Quinn plus d’un. Harry porte, en plus de ses fameux cheveux dorés, une chemise blanche à manches foncées et une ceinture à tabourets. Et c’est pratiquement la même tenue de Robbie:

Malheureusement, nous n’avons plus de preuves, mais la ressemblance est indéniable. D’un autre côté, ce ne serait pas la première fois qu’un film de super-héros s’inspire de certaines stars de la pop pour caractériser leurs héros et leurs méchants. On dit également que Heath Ledger Joker a été assez inspiré par le jeune Tom Waits.

Que dites-vous, la version moderne de Harley Quinn a été inspirée par le jeune chanteur de Blondie ou est-ce une simple coïncidence? Dites-le nous dans les commentaires.

