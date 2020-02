Y aura-t-il Man Like Mobeen saison 4? Guz Khan laisse entendre qu’il ramènerait une émission de la BBC pour les fans – HITC

La série Man Like Mobeen de Guz Khan a remporté un succès critique et commercial depuis son lancement en 2017. Et les fans en veulent désespérément plus.

La série de comédies BBC Three se déroule à Small Heath, Birmingham et suit Mobeen (Guz Khan) alors qu’il essaie d’éviter son passé de drogue douteux.

La troisième série est tombée sur iPlayer le 26 janvier 2020 et les cinq épisodes ont été bingués par les fans de la série.

Beaucoup en ont voulu plus et beaucoup de questions sont restées sans réponse. Alors, y aura-t-il une quatrième saison de Man Like Mobeen?

Man Like Mobeen saison 4

s est la façon dont le statut de renouvellement va dans le secteur de la télévision, nous ne sommes pas susceptibles d’entendre si la BBC a décidé de renouveler pour au moins quelques mois. Mais compte tenu de l’immense succès de la saison 3, cela semble une décision logique.

Guz Khan a admis qu’il avait terminé la saison 2 sur un cliffhanger afin que le spectacle soit renouvelé pour une troisième saison.

Un fan a tweeté: «Je viens de binguer toute la saison 3, fantastique comme d’habitude. Tant de questions, déjà besoin de la saison 4. »

Étant donné que cette tactique de laisser les questions sans réponse et inexpliquées a déjà fonctionné pour Guz, c’est peut-être un bon signe pour une quatrième saison!

Guz Khan demande aux fans

Le 18 février 2020, Guz Kahn a tweeté une photo de Man Like Mobeen avec les dates 2017-2020. C’était un indicateur pour beaucoup qu’il ne ramènerait pas la série.

Cependant, Guz a rapidement suivi cette photo avec une deuxième déclaration. Il disait:

«Si vous voulez un tour de plus, j’ai besoin de savoir. Je ne fais ça que pour VOUS. Faire une grande comédie qui signifie quelque chose en ces temps sombres… alors allez-y et faites-le moi savoir »

Compte tenu de la réaction enthousiaste des fans, il semble probable que Guz ramènerait ensuite la série!

Mais nous avons encore un peu de temps à attendre les nouvelles du renouvellement de Man Like Mobeen.

Alors, quand Man Like Mobeen pourrait-il revenir?

Les trois séries de Man Like Mobeen ont été diffusées dans un délai de six semaines.

La saison 1 est tombée sur iPlayer le 17 décembre 2017. La saison 2 est arrivée le 6 février 2019. Cette saison a vu le show air slap bang au milieu du 26 janvier 2020.

Donc, si Man Like Mobeen devait revenir pour la saison 4, cela signifie qu’il ne devrait pas frapper nos écrans avant 2021 au plus tôt.

VOIR ÉGALEMENT: La nouvelle série Netflix est comme une adolescente Stranger Things