Y aura-t-il un Bulletproof 3? Noel Clarke a de grandes nouvelles! – HITC

Après le succès de la saison 2, les fans en redemandent. Y aura-t-il un Bulletproof 3?

Êtes-vous prêt pour plus?

Bien sûr, vous êtes! Pour le moment, le public est plus disposé que jamais à adopter une télévision de qualité, et heureusement, nous avons récemment eu le plaisir de replonger dans le monde de Sky’s Bulletproof.

Aaron Bishop de Noel Clarke et Ashley Walters et Pike Jr Ronald «Ronnie» sont arrivés sur les écrans en 2018 pour une première saison explosive. Le duo a créé la série aux côtés de Nick Love (The Football Factory) et a immédiatement frappé un accord avec les fans de leur travail précédent et au-delà.

Prenant de l’influence et rendant hommage à des personnages comme Bad Boys et Lethal Weapon, les séquences d’action captivantes et le ton ludique de la série – la chimie de Clarke et Walters est décrochée – ont inévitablement conduit au renouvellement.

Bulletproof 2 a fait surface sur Sky One le vendredi 20 mars 2020 et maintenant les fans sont déjà tournés vers l’avenir dans l’espoir que Bishop et Pike seront de retour sur l’affaire en peu de temps.

Vont-ils?

Y aura-t-il un Bulletproof 3?

Oui, il y aura un Bulletproof 3. La prochaine saison devrait être composée de trois épisodes.

The Sun souligne que la série devrait revenir sur les écrans en 2020 pour un spécial en trois parties. Bonne nouvelle!

Nous pouvons nous attendre à un changement assez important pour Bishop et Pike dans les prochains épisodes, car cette fois, ils sont prêts à s’aventurer à travers le monde et en Afrique du Sud

Là-bas, ils combattront la pègre criminelle du Cap, bien que des détails plus précis de l’intrigue soient actuellement cachés. Quoi qu’il en soit, cela suffira certainement à vendre des fans.

Pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie, mais la source suggère qu’elle arrivera cet automne, donc l’attente n’est pas aussi longue que prévu, étant donné que certains fans travaillent encore à travers la saison 2.

Le samedi 28 mars 2020, Noel Clarke a confirmé qu’ils avaient terminé le tournage juste à temps, tweetant [see below tweet]: “Il y aura plus. Voici un petit aperçu des spéciaux #Bulletproof que nous venons de tourner à Londres et en Afrique du Sud. Heureusement, nous avons terminé avant le verrouillage. Ça a l’air bien déjà non? “

Le public fait l’éloge de Bulletproof 2 sur Twitter

La dernière saison a reçu de nombreux éloges de la part des téléspectateurs sur Twitter, avec un accent particulier sur les performances de plomb stellaires.

Nous sommes ravis de les revoir pour plus tard dans l’année.

Découvrez une sélection de tweets:

