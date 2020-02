Y aura-t-il une Bagdad Central série 2? Le réalisateur fait allusion à l’avenir du drame de Channel 4 – HITC

Bagdad Central a captivé les téléspectateurs de Channel 4 au début de 2020, mais la série sera-t-elle de retour pour plus?

Des séries dramatiques passionnantes se révèlent presque toujours être une bonne montre et cela est encore plus vrai lorsque la série en question est basée sur des événements qui se sont déroulés dans la vie réelle.

Bagdad Central, de Channel 4, se situe dans le contexte de la guerre en Irak qui a commencé en 2003 et suit l’ancien policier Muhsin al-Khafaji alors qu’il cherche sa fille disparue après qu’il a été révélé qu’elle aurait pu tomber avec un groupe de terroristes.

En collaboration avec les agences de renseignement britanniques et américaines, nous rejoignons Muhsin alors qu’il travaille à retrouver sa fille et à la mettre en sécurité.

La série a été diffusée chaque semaine sur Channel 4 tandis que les téléspectateurs ont également pu regarder toute la série sur All 4 et, par conséquent, de nombreux fans se demandent maintenant si une deuxième saison de Bagdad Central est sur les cartes.

Y aura-t-il une deuxième saison de Bagdad Central?

Non confirmé.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’a pas été confirmé si Bagdad Central reviendra ou non pour une deuxième série.

Cependant, s’exprimant au festival du film BFI et citée dans le Radio Times, la réalisatrice de Bagdad Central, Alice Troughton, a déclaré qu’une deuxième série était “très possible” mais a ajouté que les téléspectateurs doivent prouver qu ‘”il y a un appétit pour le drame international”.

La productrice exécutive de Bagdad Central, Kate Harwood, a révélé qu’elle avait déjà des plans pour une deuxième saison si elle avait le feu vert.

“Les Américains ont apporté des palettes et des palettes de dollars frais en Irak et au moment où ils ont rendu en Irak en 2005, il y avait des milliards disparus”, a déclaré Harwood au Radio Times. «Là où il y a de l’argent, il y a du crime, et là où il y a du crime, il y a du drame criminel! C’est mon argument pour la deuxième série! »

Que nous dit la fin?

* Spoilers pour Bagdad Central épisode 6 *

La toute dernière scène du dernier épisode de Bagdad Central montre le personnage central de Muhsin et Karl de Youssef Kerkour se préparant à retourner dans le chaos de Bagdad, Muhsin disant qu’il est prêt à se battre.

Alors que la série pourrait facilement s’arrêter là, le potentiel de plus simplement suinte de cette conversation finale.

Seul le temps et de bonnes notes diront si Bagdad Central reviendra effectivement sur nos écrans pour la saison 2.

Comment regarder

Bagdad Central est diffusé chaque semaine sur la chaîne 4 avec de nouveaux épisodes arrivant chaque lundi à 22 heures jusqu’à la diffusion de l’épisode final le lundi 9 mars.

Alternativement, les six épisodes de Bagdad Central sont disponibles en streaming maintenant sur le service de streaming All 4.

