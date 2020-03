Y aura-t-il une saison 14? Les fans de UKTV veulent plus du mystère du meurtre canadien – HITC

Murdoch Mysteries est revenu sur nos écrans pour sa 13e série en 2020 et les fans en redemandent!

Nous aimons tous une bonne série de drames sur le meurtre ou le crime.

Le nombre considérable de ces séries est une énorme indication de leur popularité et pour des émissions telles que Murdoch Mysteries, qui compte maintenant 13 saisons impressionnantes, il ne semble pas y avoir de limite quant à la portée de ces émissions.

Ce qui est encore plus impressionnant pour Murdoch Mysteries, c’est que même après 13 séries, des fans dévoués demandent toujours plus d’épisodes.

La question est de savoir si Murdoch Mysteries aura une saison 14?

Murdoch Mysteries saison 13

Pour les fans du Canada natif de Murdoch Mysteries, la saison 13 a déjà été et est partie avec la dernière série diffusée entre le 16 septembre 2019 et le 2 mars 2020.

Pendant ce temps, les fans du Royaume-Uni, qui regardent de nouveaux épisodes sur la chaîne Alibi, ont encore la moitié de la dernière série à regarder avec neuf autres épisodes qui nous attendent au moment de la rédaction.

Cependant, malgré le fait que les téléspectateurs britanniques n’auront pas la possibilité de terminer la nouvelle série avant le 11 mai, l’attention se tourne déjà vers la question de savoir si la série canadienne de meurtre mystère reviendra pour une 14e série.

Y aura-t-il une saison 14?

Au moment d’écrire ces lignes, la saison 14 de Murdoch Mysteries n’a pas encore officiellement le feu vert.

Cependant, ces dernières années, il a souvent fallu plusieurs semaines pour que le spectacle soit officiellement renouvelé.

Après la fin de la saison 12 sur CBC le 4 mars 2019, la saison 13 n’a été annoncée que le 25 mars, il pourrait donc encore rester quelques semaines avant que le sort de Murdoch Mysteries saison 14 ne soit révélé.

Les fans en veulent certainement plus

Malgré l’émission qui compte maintenant plus de 200 épisodes sur 13 saisons, l’appétit pour plus parmi les fans ne semble pas diminuer.

Il est courant que les fans se tournent vers les médias sociaux pour exprimer leurs espoirs pour une nouvelle saison et les passionnés de Murdoch Mysteries ne sont pas différents.

Un fan de Twitter a déclaré: “Les doigts croisés qu’il y a une saison 14 pour Murdoch Mysteries, que devons-nous faire jusqu’à ce que le spectacle revienne?”

Un autre a ajouté: «Merci à toute l’équipe de Murdoch Mysteries pour leur excellent travail. Nous espérons vraiment pour la saison 14! ”

Et finalement, ce fan n’en a pas seulement demandé une, mais deux nouvelles saisons et au-delà: «Moi, j’en veux plus !!! Plz nous donner S14, 15 etc ”

Pour les fans britanniques, de nouveaux épisodes de la saison 13 de Murdoch Mysteries sont diffusés chaque semaine sur Alibi le lundi à 21h, la série de 18 épisodes devant se terminer le 11 mai 2020.

