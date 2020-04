Y aura-t-il une saison 2 de Malory Towers? La série CBBC est un délice! – HITC

Les épisodes ont été un régal, mais y aura-t-il une saison 2 de Malory Towers?

Avec tout ce qui se passe, il est difficile de se divertir.

Il est encore plus difficile de divertir les enfants. Bien sûr, la majorité des écoles sont temporairement fermées en ce moment et, en raison du verrouillage, ce n’est pas comme si les jours de congé étaient prévus.

Les adultes comme les enfants ont dû se lier d’amitié avec la télévision comme jamais auparavant, ce qui rend de plus en plus difficile de trouver de quoi satisfaire la curiosité pendant de longues périodes.

Les services de streaming comme Netflix et Amazon nous ont énormément aidés à nous tenir au courant des films et des émissions, mais comme prévu, CBBC continue d’être un hub fiable pour le divertissement des enfants.

Il existe actuellement un large éventail de spectacles passionnants et éducatifs, mais le plus récent pour toucher les plus jeunes – et les plus âgés, en fait – est sans aucun doute Malory Towers. Pour ceux qui manquent d’école, c’est l’antidote parfait, regorgeant de grands personnages et de leçons saines.

Donc, il vaut déjà la peine de se demander s’il est prêt à revenir aux écrans…

Y aura-t-il une saison 2 de Malory Towers?

Pour l’instant, il n’y a aucune nouvelle de renouvellement des tours Malory pour la saison 2.

La série est basée sur la série de livres du même nom de l’auteur anglais pour enfants Enid Blyton. Elle a écrit des romans de 1946 à 1951.

Cependant, en fin de compte en 2009, Pamela Cox a écrit six livres de suite centrés sur Felicity Rivers, June Johns et Susan Blake. Dans cet esprit, il est probable que nous pourrions voir davantage d’épisodes apparaître, en fonction de la popularité qu’il atteindra au cours du mois suivant, grâce à la diffusion en continu, etc.

La série télévisée a présenté et établi tant de grands personnages, et il y a certainement un potentiel pour y revenir.

Talking Malory Towers sur Twitter

Il semblerait que le public, jeune et vieux, apprécie de se retrouver dans les tours Malory!

Beaucoup ont de bons souvenirs d’enfance d’être plongés dans la série de romans, donc regarder le spectacle s’est avéré plutôt nostalgique. Inévitablement, les espoirs se sont rapidement tournés vers une deuxième saison.

Nous sommes sûrs que cela encouragera de nombreux enfants à chercher les livres. Découvrez une sélection de tweets:

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Dans d’autres nouvelles, c’est la participation du public à son meilleur!