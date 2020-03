Y aura-t-il une saison 2 de “ The Outsider ” de HBO?

Pendant huit semaines, la série d’horreur de HBO The Outsider a gardé les téléspectateurs sur le bord de leurs sièges. Et maintenant, alors que la finale de la saison amène Ralph (Ben Mendelsohn) et Holly (Cynthia Erivo) à se battre contre El Cuco, les fans se demandent quelle est la prochaine étape de la série. Y aura-t-il donc une saison 2 de The Outsider?

[Spoiler alert: This article contains spoilers for episodes 1 – 9 of The Outsider.]

Ben Mendelsohn, Yul Vazquez | Bob Mahoney / HBO

“The Outsider” est basé sur un roman de Stephen King

La série HBO est basée sur le roman terrifiant de Stephen King en 2018 du même nom. Mis à part quelques différences, comme les noms et les lieux, le spectacle est resté assez fidèle au livre.

L’histoire commence avec le meurtre d’un jeune garçon nommé Frankie Peterson, dont le corps mutilé se trouve dans une brosse de parc. Les témoignages oculaires et les preuves ADN impliquent l’entraîneur local de la petite ligue Terry Maitland (Jason Bateman). Le détective Ralph Anderson est en charge de l’enquête et, bien qu’il connaisse personnellement Maitland, il arrête et inculpe le meurtre.

Mais alors que Ralph approfondit, il découvre la preuve que Maitland était dans un autre état au moment du meurtre. Puis juste avant son procès, Maitland est abattu par balle, mais de son dernier souffle, il insiste sur son innocence.

Ralph fait équipe avec l’avocat de Maitland, Howie (Bill Camp) pour découvrir ce qui s’est réellement passé. Howie engage Holly Gibney pour l’aider dans l’enquête, et avec son esprit brillant, elle est capable de reconstituer le puzzle du meurtre. Holly découvre que le vrai meurtrier est une créature métamorphe (elle l’appelle El Cuco) qui assassine et mange des enfants, puis s’attarde pour se nourrir de toute la douleur qu’il a causée.

En route vers la finale, Ralph, Holly et le reste des enquêteurs ont finalement trouvé El Cuco caché dans une grotte. La bataille finale entre le bien et le mal décidera quel étranger, El Cuco ou Holly s’en sortira vivant.

Y aura-t-il donc une saison 2?

La série est une adaptation de King’s The Outsider, qui est un livre autonome. Donc, techniquement, il n’y a plus de matériel source pour les showrunners pour une autre saison. Cependant, dans une interview avec Indiewire, le producteur exécutif Richard Price a déclaré que les fans pourraient potentiellement voir une deuxième saison.

“C’est comme sortir un lapin d’un chapeau de verre – bien sûr il y aura un autre [if HBO wants one]», A déclaré Price à la succursale. “Il n’y a rien de tel qu’une série qui, si ça marche bien, ils ne voudront pas une deuxième saison.”

Si l’émission devait avoir une autre saison, elle pourrait potentiellement suivre Holly alors qu’elle continue de résoudre des cas surnaturels. Son personnage, qui est apparu dans d’autres livres de King, dont M. Mercedes, End of Watch et Finders Keepers, a beaucoup d’histoires à raconter. Et si elle pouvait faire équipe avec Ralph, cela ferait une saison future fascinante.