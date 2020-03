Y aura-t-il une saison 3? Les fans de F1 reçoivent un coup de pouce après que Netflix ait repéré le tournage lors des tests – HITC

Drive to Survive, les docuseries de Formule 1 de Netflix, sont revenus pour sa deuxième saison en février, mais les fans se demandent déjà s’il y en a d’autres à venir.

Bien que Netflix soit évidemment mieux connu pour ses séries dramatiques à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher, ces dernières années, nous avons vu beaucoup de contenu original arriver sur Netflix qui ne correspond pas tout à fait à ce moule.

Un tel exemple est les docuseries de Formule 1, Drive to Survive.

La série offre aux fans du sport ou aux téléspectateurs pour la première fois une grande chance d’entrer dans les coulisses du sport automobile exclusif et a reçu des critiques positives des deux types de téléspectateurs.

Le 28 février 2020, les docuseries reviennent à Netflix pour sa deuxième saison, mais les fans qui ont déjà fouillé dans les 10 nouveaux épisodes sont déjà sans aucun doute curieux de savoir si une troisième saison emboîtera le pas.

Saison 2 de Drive to Survive

Après la saison 1 sortie en mars 2019 et axée sur la saison 2018, la deuxième série de Drive to Survive donnerait aux fans un aperçu approfondi de la saison 2019.

Non seulement Ferrari et Mercedes ont participé à la série cette fois-ci, mais les fans ont pu assister à plus de sensations fortes, de déversements et de débordements de Guenther Steiner d’une autre saison mémorable de Formule 1.

Naturellement cependant, alors que de plus en plus de fans terminent la saison de 10 épisodes, des questions concernant les saisons futures et futures de Drive to Survive sont posées.

Y aura-t-il une saison 3?

Au moment de la rédaction (2 mars 2020), Netflix n’a pas encore confirmé officiellement si Drive to Survive sera de retour pour une troisième saison en 2021.

Cependant, la saison 2 des docuseries Netflix n’a été annoncée qu’en juillet 2019, il pourrait donc encore y avoir quelques mois pour attendre jusqu’à ce que nous ayons un mot officiel sur le retour de Drive to Survive pour la saison 3.

Les fans ont repéré un indice prometteur

Bien que la saison 3 de Drive to Survive n’ait pas été officiellement annoncée, les fans aux yeux d’aigle ont découvert un indice qui confirme, mais confirme la saison 3 de Drive to Survive.

Dans une vidéo YouTube du diffuseur néerlandais Ziggo Sport, récapitulant le dernier jour des tests de F1, une caméra peut être vue en arrière-plan d’une interview avec une étiquette jaune vif.

Cette étiquette se lit comme suit: “26-28 février – Test 2 – Netflix”

C’est un signe clair que le tournage a déjà commencé sur une troisième saison potentielle. Tout ce dont nous avons besoin est d’une confirmation officielle de Netflix.

D’ici là, les saisons 1 et 2 de Formula 1: Drive to Survive sont disponibles en streaming maintenant sur Netflix après la deuxième saison publiée le 28 février 2020.

