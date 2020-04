Y aura-t-il une saison 7? La comédie à succès de Channel 4 fait face à un avenir incertain – HITC

Le Friday Night Dinner de Channel 4 a connu sa série la plus réussie à ce jour, mais y aura-t-il une septième série?

Le dîner du vendredi soir existe peut-être depuis 2011, mais la comédie culte de Channel 4 n’a fait que gagner en popularité à mesure que de plus en plus de gens découvrent la série sur les services de streaming.

Lorsque la sixième série de Friday Night Dinner a été annoncée en mai 2019, il y avait une énorme excitation et lorsque la série elle-même est finalement arrivée en mars 2020, les chiffres d’audience de la série étaient à leur plus haut niveau à ce jour.

Les six nouveaux épisodes ont suscité des bouffonneries plus hilarantes alors que la famille Goodman doit mettre en place de nouveaux logements, de nouvelles copines pour Adam et Jonny et, mieux encore, Jim a un nouveau chien!

Mais la question qui se pose à de nombreux fans à l’approche de la finale de la saison 6 est de savoir si Friday Night Dinner sera de retour pour une septième série.

Friday Night Dinner season 6 sur Channel 4

La sixième série du Friday Night Dinner est arrivée le 27 mars et est diffusée chaque semaine depuis.

La série continue de se concentrer sur la famille Goodman et leur dîner traditionnel de Shabbat, mais comme toujours, tout va mal.

L’histoire sous-jacente tout au long de la série 6 a été qu’Adam et Jonny ont tous les deux de nouvelles petites amies et que les diverses mésaventures de la série ont jusqu’à présent conduit à finalement rencontrer “The Females” comme le titre final de la série les décrit.

Le sixième et dernier épisode de la saison 6 devrait arriver à 22 heures le 1er mai.

Y aura-t-il une saison 7?

Grâce aux commentaires de l’acteur Simon Bird, qui incarne Adam, et de l’écrivain Robert Popper, l’avenir de la série semble être quelque peu en suspens.

En parlant à NME avant la série 6, Simon Bird a déclaré: “Nous pensons que c’est probablement la fin du spectacle”, avant de continuer “Chaque série ressemble plus à” OK, nous sommes prêts à dire au revoir à ces personnages – nous «Nous en sommes vraiment fiers, mais nous sommes prêts et heureux de passer à autre chose.» Mais qui sait. »

Les commentaires étaient extrêmement inquiétants pour les fans qui en veulent plus, mais selon le créateur et écrivain de la série, Robert Popper, qui a déclaré au Radio Times: «Simon a dit que cela pourrait être le dernier. Eh bien, je n’ai pas l’intention d’y mettre fin maintenant. “

Qui sait ce qui se passera le vendredi soir, mais une chose est sûre, c’est que les chiffres d’audience de la comédie à succès ont presque doublé depuis la série 5, avec environ quatre millions de fans à l’écoute chaque semaine.

En conséquence, Channel 4 pourrait bien se sentir enclin à commander une septième saison de Friday Night Dinner, mais nous devrons attendre et voir.

Jusque-là, la finale de la série 6 de Friday Night Dinner devrait arriver à 22 heures le 1er mai, tandis que chaque épisode précédent de la série 1-6 est disponible en streaming sur All 4.

