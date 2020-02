Y aura-t-il une saison 8 de Ray Donovan? Liev Schreiber a de bonnes nouvelles! – HITC

Ray Donovan a impressionné le public avec une autre saison fulgurante, mais le spectacle sera-t-il de retour pour une huitième série?

Ce n’est jamais une sensation agréable, de ne pas savoir si l’une de vos émissions de télévision préférées sera de retour pour une autre série.

Tel a été le cas jusqu’à présent pour Showtime et Ray Donovan de Sky Atlantic, qui sont récemment revenus sur nos écrans pour une septième saison.

Et tandis que les fans ont pu profiter d’un autre lot d’épisodes déchirants, mettant en vedette des acteurs acclamés tels que Liev Schreiber, Alan Alda et Jon Voight, il y a le doute persistant que la série ne reviendra pas sur nos écrans pour une huitième saison …

Retour de la saison 7 de Ray Donovan

Ray Donovan est revenu sur notre écran pour sa septième saison en novembre 2019 et les derniers épisodes de la saison de 10 épisodes sont à nos portes.

La saison 7 a vu Ray se heurter à l’un de ses défis les plus difficiles, alors que les tensions entre lui et son père s’intensifiaient alors que les Donovans étaient impliqués dans une enquête pour meurtre.

Et pourtant, en dépit d’être toujours un plaisir pour les foules, les fans se sont encore demandé si la saison 7 marquera la fin des séries Showtime et Sky Atlantic.

Y aura-t-il une saison 8 de Ray Donovan?

La huitième saison de Ray Donovan n’a pas été confirmée, mais Liev Schreiber a des fans pleins d’espoir!

Deadline note que l’acteur a écrit sur Instagram: “Il semble que vos voix aient été entendues … Trop tôt pour dire comment ou quand, mais avec un peu de chance et votre soutien continu, il y aura plus de Ray Donovan.”

C’est tout ce que nous devons entendre!

Comme souligné précédemment par Variety, une déclaration de Showtime a déclaré: «Après sept saisons incroyables, Ray Donovan a conclu sa course sur Showtime. Nous sommes fiers que la série se soit terminée au milieu d’une audience aussi forte et sur une note aussi puissante. Nos remerciements les plus sincères vont à Liev Schreiber, Jon Voight, au showrunner David Hollander et à l’ensemble des acteurs et de l’équipe, passés et présents, pour leur travail dévoué. »

Il semble donc qu’il puisse simplement trouver une nouvelle maison.

Le public réagit aux nouvelles de Ray Donovan

Comme prévu, la nouvelle de son annulation a attiré une foule d’opinions sur Twitter.

Découvrez une sélection de tweets:

Dans d’autres nouvelles, qui est la star de The Stranger Brandon Fellows?