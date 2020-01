Y aura-t-il une saison Jett 2? Les téléspectateurs de Sky One pourraient être la clé du renouvellement de l’émission – HITC

Jett est arrivé à la télévision britannique, mais l’émission continuera-t-elle pour une deuxième saison et au-delà?

C’est toujours une sensation agréable lorsque vous démarrez une émission de télévision et vous êtes assuré d’avoir plusieurs séries devant vous à regarder.

Cependant, pour les nouveaux spectacles, ce n’est pas toujours le cas et si l’affichage des chiffres ou des critiques n’est pas génial, votre nouveau spectacle préféré pourrait être diffusé avant qu’il ne commence vraiment.

Les téléspectateurs de Cinemax et Sky One espèrent que la nouvelle version de Jett sera récompensée par une deuxième saison après que l’émission ait eu un impact positif à ce jour.

Les téléspectateurs de Sky One, en particulier, pourraient être essentiels à la survie de la série si elle espère passer à la saison 2.

Jett sur Sky One

Jett, qui est une importation du réseau américain Cinemax, raconte l’histoire de Daisy ‘Jett’ Kowalski, une ex-voleuse lors de son premier jour de sortie de prison, qui est presque immédiatement entraînée de nouveau directement dans la profession qu’elle pensait qu’elle avait quittée. derrière.

La série a été diffusée pour la première fois aux États-Unis à l’été 2019, mais les téléspectateurs de Sky ont dû attendre jusqu’en janvier 2020 pour avoir un premier aperçu de la série avec le premier épisode diffusé le 7 janvier et le deuxième épisode suivant le 14 janvier.

Au total, il y a neuf épisodes dans la première saison de Jett, mais une fois qu’ils seront terminés, les téléspectateurs auront-ils plus à attendre?

Y aura-t-il une saison Jett 2?

Au moment d’écrire ces lignes, il n’est pas confirmé si Jett obtiendra une deuxième saison.

Les chiffres d’audience sur Cinemax n’étaient pas exceptionnels, la première saison ayant attiré 126 000 téléspectateurs en moyenne tout au long de la saison, mais le réseau premium a souvent un public limité.

Il sera cependant fascinant de voir comment la série se produit sur Sky au Royaume-Uni, car un nombre de téléspectateurs impressionnant ici pourrait être la clé pour que Cinemax renouvelle la série pour un nouveau lot d’épisodes.

Cependant, les fans peuvent prendre un peu d’espoir du fait que le showrunner de Jett aurait des histoires en tête pour une deuxième saison potentielle.

S’adressant à Collider après la course américaine de Jett, le showrunner Sebastian Gutierrez a déclaré: “J’adorerais avoir des saisons futures pour explorer ces personnages, mais je ne le savais pas avant de le faire.”

“Soudain, quand je le faisais, je me disais:” Oh, oui, je sais que ça se passe exactement ensuite. “

“Cela venait vraiment du caractère et des choses qui se passaient, ce qui était vraiment excitant.”

Les fans en veulent certainement un

En l’absence de nouvelles sur l’avenir de Jett, les fans se sont tournés à plusieurs reprises vers les médias sociaux depuis que l’émission a été diffusée pour plaider pour plus d’épisodes.

Un fan sur Twitter a commenté: “Est-ce que je vis ou j’attends la saison 2 de Jett ??”

Un autre a ajouté: «Je manque #JETT et tous ces personnages mémorables! Je croise les doigts pour plus! Pour la saison 2! Merci à vous, Sebastian Gutierrez et à tous les acteurs et l’équipe incroyables! »

Et enfin, ce fan résume parfaitement l’attente de la saison 2 sous forme de gif.

Il y a de fortes chances, étant donné que l’émission est filmée au Canada, il est fort probable qu’une nouvelle saison n’arrive pas avant 2021 étant donné que l’émission devrait être filmée pendant l’été.

J’espère que nous entendrons quelque chose concernant l’avenir de Jett dans les mois à venir, mais d’ici là, les téléspectateurs de Sky peuvent profiter de nouveaux épisodes de Jett à 22 heures sur Sky One le mardi jusqu’à la diffusion du dernier épisode le 3 mars ou alternativement, l’ensemble du spectacle est disponible pour diffuser via Sky à la demande ou le service de streaming de Sky, NowTV.

