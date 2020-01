Y aura-t-il une série 2 de Cobra on Sky? Ben Richards a des fans pleins d’espoir! – HITC

Bien qu’il s’attaque au désastre, le spectacle lui-même pourrait très bien triompher.

Les fans ont été encouragés à se demander s’il y aura une série 2 de Cobra on Sky après que la série aura été source de division.

L’année dernière a été incroyable pour la télévision, mais 2020 démarre déjà de la même manière.

Netflix nous a donné de nouvelles saisons pour des fans préférés comme It’s Always Sunny à Philadelphie et Sex Education, avec le dernier lot d’épisodes de BoJack Horseman également en cours en janvier. Ensuite, nous avons eu les goûts de la Ferme de la Maison Blanche pour plonger – comme nous le disons, pas un mauvais début du tout!

Sky a également donné au public quelque chose à plonger dans Cobra.

La nouvelle série intrigante met en vedette Robert Carlyle, Victoria Hamilton, Richard Dormer, David Haig et plus, ce qui en fait déjà un incontournable. Nous nous concentrons sur un gouvernement britannique dans le chaos et l’incrédulité à la suite d’une panne de courant. Une solution doit être trouvée, et le comité COBRA est formé, composé d’experts, de politiciens et au-delà, qui doivent tous se réunir pour faire face à la crise.

Cela vaut vraiment la peine de vérifier, mais que nous réserve l’avenir?

Y aura-t-il une série 2 de Cobra on Sky?

Cobra série 2 n’a pas été confirmée.

Cependant, il est encore tôt pour la série Sky en six parties. Il a commencé à être diffusé le vendredi 17 janvier 2020, et bien qu’il ait été mis à disposition pour être diffusé sur Now TV, le public continuera de travailler dessus.

Il est probable que les chiffres d’écoute seront soigneusement pris en compte avant un renouvellement, comme c’est généralement le cas pour les nouveaux titres. Là encore, il y a certainement une raison d’être optimiste…

Ben Richards regarde vers l’avenir avec Cobra

L’écrivain de l’émission – Ben Richards – s’est récemment adressé à la presse lors de la projection du premier épisode.

Selon l’Express, lorsque la discussion s’est tournée vers une autre série, il a déclaré: “Je veux dire, nous voulons certainement … nous avons d’autres histoires … et nous sommes en train de planifier et de préparer cela.”

Il a poursuivi: “Donc, c’est vraiment l’espoir … le plus important est de trouver cette histoire qui semble assez grande et satisfaisante.” Il a également été question “d’histoires dérivées”

Élaborant sur les objectifs d’une telle émission, il a également pesé: «Vous en avez besoin pour empirer de façon spectaculaire au cours de six épisodes, je pense que nous l’avons constaté, c’est l’aspiration.»

Il y a certainement plus de potentiel pour une telle série, et si vous pensez qu’il serait dommage de la voir échouer, Ben conviendrait sûrement: «La plus grande tragédie avec ce casting fantastique serait de ne pas aller dans une autre série. Cela vient du cœur, j’adore les regarder. »

Que pense le public de Cobra?

Déjà, un certain nombre de publics ont afflué sur Twitter pour offrir leurs pensées et leurs opinions sur Cobra.

Découvrez une sélection de tweets:

