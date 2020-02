Y aura-t-il une série 24 de Silent Witness? Date de sortie, scénarios potentiels et changements de distribution – HITC

BBC One’s Silent Witness a terminé une autre série et l’attention se tourne déjà vers l’avenir de l’émission.

La série 23 de Silent Witness est arrivée à une conclusion dramatique la nuit dernière (5 février) et il est sûr de dire que la série est sur le point de connaître sa plus grande secousse au cours des huit dernières années.

Non seulement la finale de la saison était pleine de tension et de drame, mais nous avons également fait nos adieux à deux personnages préférés des fans.

En conséquence, il y a toute une série de nouvelles possibilités pour Silent Witness alors que la série approche de son 25e anniversaire d’être sur nos écrans.

Cela a laissé de nombreux fans se demander, y aura-t-il une 24e série à venir en 2021?

La série 23 de Silent Witness est terminée!

Après 10 épisodes et cinq intrigues captivantes, la série 23 de Silent Witness a pris fin.

Alors que la série dans son ensemble était passionnante, les deux derniers épisodes ont pris le niveau dramatique et l’ont porté à 11.

Après avoir menacé de tuer Jack à la fin de l’épisode 9, c’est plutôt Thomas qui a succombé à une dose mortelle d’agent neurotoxique mortel tandis que Clarissa a également annoncé sa décision de démissionner afin de passer plus de temps avec sa famille.

En conséquence, l’avenir de Silent Witness est presque entièrement inconnu.

Y aura-t-il une série 24?

Oui. La BBC a annoncé après le dernier épisode de la série 23 que l’émission a été renouvelée pour non seulement une mais deux autres séries.

En conséquence, lorsque 2021 et 2022 se dérouleront, nous devrions encore avoir beaucoup plus de drame de l’équipe Lyell pour nous coincer les dents.

Que pouvons-nous attendre?

Date de sortie – Cela n’a pas encore été confirmé, mais comme 10 des 11 dernières séries de Silent Witness ont été publiées en janvier, il est très probable que la série 24 suivra.

Storylines – Qui sait? Les détails exacts de l’histoire seront sans aucun doute tenus secrets jusqu’à ce qu’ils soient plus proches de la diffusion. Cependant, nous pouvons nous attendre à un épisode ou deux de faire la connaissance de nouveaux personnages au fur et à mesure de leur arrivée.

Changements de distribution – Encore une fois, nous devrons attendre et voir qui la BBC annoncera en tant que nouveaux membres de la distribution pour la série. Cela se produira très probablement au début du tournage de la série 24 ou juste avant la sortie de la nouvelle série elle-même.

D’ici là, la série 23 et certaines saisons plus anciennes de Silent Witness sont disponibles en streaming maintenant via BBC iPlayer.

