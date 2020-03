Y aura-t-il une série 3 de The Split? La star de la BBC, Fiona Button, fait allusion au potentiel de plus! – HITC

Nous sommes ravis de le revoir, mais y aura-t-il une série 3 de The Split?

Après le retour triomphal de l’émission, nous sommes certainement prêts à en savoir plus…

La BBC a offert au public tant de grands spectacles au fil des ans, et cette série dramatique juridique a été un moment fort pour beaucoup. Il a été écrit et créé par Abi Morgan, arrivé pour la première fois sur les écrans en avril 2018.

Sa première saison a suscité des éloges considérables de la part des critiques et du public, les espoirs se tournant rapidement vers le deuxième lot d’épisodes. Avec des talents comme Nicola Walker, Stephen Mangan, Fiona Button, Annabel Scholey et Barry Atsma à bord, la qualité devient quelque peu inévitable.

Les stars talentueuses sont revenues avec de nouveaux visages pour une deuxième série, que nous avons commencée le mardi 11 février 2020. Le sixième et dernier épisode de la série devrait être diffusé le mardi 17 mars, il vaut donc certainement la peine il est temps d’envisager l’avenir…

Y aura-t-il une série 3 de The Split?

Pour l’instant, la série 3 de The Split n’est pas confirmée.

Cependant, il est tôt pour toute nouvelle concrète, car les téléspectateurs majoritaires travaillent toujours sur les épisodes chaque semaine, plutôt que dans un gros morceau sur BBC iPlayer.

En regardant en arrière par rapport à la saison précédente, il convient de noter qu’elle a été diffusée en mai 2018 et a été renouvelée pour une deuxième saison ce mois-là également. Il a commencé à être diffusé en avril, donc si nous pouvons nous attendre à ce qu’un tel schéma apparaisse cette fois-ci, nous pouvons peut-être nous attendre à ce que des nouvelles de renouvellement émergent à un moment donné en mars.

Il semble probable qu’il sera renouvelé étant donné que la saison 2 de buzz a attiré jusqu’à présent, mais nous imaginons que la BBC examinera attentivement les chiffres d’écoute avant d’aller de l’avant avec des plans pour plus d’épisodes.

Avant le dernier épisode de la série 2, Fiona Button qui incarne Rose Defoe dans la série, est citée dans l’Express disant “il y a certainement une possibilité” qu’il pourrait y avoir plus sur le chemin.

“Nous ne savons pas encore si nous l’avons, mais il y a un potentiel pour une troisième série. Mais vous devrez attendre et voir », a-t-elle conclu.

La série Split 2 fait l’éloge

Un certain nombre de fans sont déjà allés sur Twitter pour offrir leurs brèves réflexions et sentiments sur la nouvelle série.

Bien sûr, certains qui n’ont pas pu entrer dans la première série n’ont pas été exactement influencés par la seconde. Néanmoins, les fans existants semblent être assez satisfaits des nouveaux épisodes dans l’ensemble.

Découvrez une sélection de tweets ci-dessous:

Opinion: La scission mérite d’être renouvelée

Compte tenu de la réaction du public – et en effet, de la cohérence de la série dans le domaine de la qualité -, il est juste de dire que The Split mérite plus.

Il existe de nombreuses avenues qu’ils peuvent explorer à l’avenir, et un renouvellement semble encore plus impératif compte tenu de la distribution cette fois-ci. La majorité des joueurs clés étaient de retour pour la saison 2, mais ils ont également atterri de très bons invités dans Donna Air et Ben Bailey Smith (alias Doc Brown) en tant que couple en instance de divorce.

L’arrivée de Damien Molony en tant que Tyler Donaghue présente également quelques opportunités à explorer sur toute la ligne. Nous soupçonnons qu’il existe un certain nombre de talents de la télévision qui souhaitent rejoindre Hannah Stern de Nicola Walker avec Damien, il y a donc cela aussi.

Essentiellement, lorsque le casting de retour est meilleur que jamais et que de nouveaux visages sont les bienvenus, pourquoi s’arrêter là!

