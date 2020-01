Y aura-t-il une série 5 de The Heart Guy? Rodger Corser est bientôt raté! – HITC

Quand ce n’est pas à la télé, son absence se fait certainement sentir.

Le public se demande actuellement s’il y aura une série 5 de The Heart Guy…

Quel spectacle!

Cette série télévisée australienne s’appelle en fait Doctor Doctor mais a le titre international de The Heart Guy. Il a été présenté pour la première fois en 2016 et a présenté le public à Hugh Knight, joué par l’excellent Rodger Corser.

Hugh est un chirurgien cardiaque talentueux, mais on pourrait dire que son ego et son attitude entravent parfois le succès. Néanmoins, son caractère très humain est passionnant à suivre, car de plus en plus de gens viennent dans sa vie pour faire bouger les choses.

C’est juste un divertissement solide, et le public a été ravi de suivre le parcours de Hugh au fil des ans.

Alors, pouvons-nous nous attendre à ce qu’il revienne tout de suite?

Rodger Corser assiste aux AACTA Awards 2019 présentés par Foxtel au Star le 04 décembre 2019 à Sydney, en Australie.

Y aura-t-il une série 5 de The Heart Guy?

Pour l’instant, la série 5 de The Heart Guy n’a pas été confirmée.

La série quatre a finalement marqué une première britannique sur la chaîne dramatique de UKTV le samedi 16 novembre 2019 et a vu de nouveaux visages faire leur apparition, notamment Dustin Clare, Kate Jenkinson et Robyn Nevin.

Ce serait formidable de les voir tous revenir pour en savoir plus…

Rodger Corser réfléchit

Avant la première de la quatrième série, Rodger a parlé du potentiel de la série.

Dans une interview avec TV Week – selon Now to Love, l’acteur a déclaré: «Il y a beaucoup plus à voir avec ces personnages. Hugh et Penny ont fait le truc du triangle amoureux. Je pense que cela pourrait peut-être passer à un peu de Matt, Charlie et April. »

Tout en mentionnant des pistes potentielles à explorer, il a également ajouté: “Il doit y avoir du bon matériel là-bas.”

En effet, il y a tellement d’idées narratives possibles que The Heart Doctor pourrait creuser.

Les fans veulent-ils The Heart Guy series 5?

C’est encore très tôt!

Cependant, certains tweets ont commencé à arriver:

Nous pensons qu’une multitude de tweets similaires arriveront après qu’un plus grand nombre de spectateurs auront pu regarder la saison 4.

Nous sommes optimistes!

