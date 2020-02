Y aura-t-il une série Cold Feet 10? Les fans veulent toujours plus de comédie dramatique ITV! – HITC

Cold Feet est revenu à ITV en janvier 2020, mais les fans pensent déjà à l’avenir de l’émission.

Cold Feet, la série de comédie dramatique d’ITV, est étrange.

Après avoir frappé nos écrans pour la première fois il y a 23 ans en 1997, Cold Feet est devenu l’un des programmes les plus appréciés d’ITV avec plus de neuf millions de téléspectateurs à l’écoute pour chaque épisode de la série 5 de 2003.

Cependant, alors que la popularité de l’émission atteignait son apogée, elle a pris fin en mars 2003.

Un énorme 13 ans plus tard, Cold Feet est revenu sur nos écrans et la série relancée a été relancée.

Maintenant, Cold Feet a neuf séries entières et les fans ont désespérément besoin de nouvelles sur toute future série.

Retour de la série 9 de Cold Feet

Cold Feet est revenu à ITV le 13 janvier 2020.

La dernière série a de nouveau réussi à mélanger l’humour typique de la série avec beaucoup de drames déchirants.

Après avoir terminé son traitement contre le cancer, la vie de Jenny a été à nouveau secouée par des problèmes de santé familiale dans la série 9 tandis qu’une personne du passé d’Adam revient dans sa vie et la bouleverse.

Au moment d’écrire ces lignes, deux épisodes restent dans la série et les fans sont sans aucun doute désireux de suivre chaque tour et tour comme il vient.

Cold Feet reviendra-t-il pour la série 10?

Il n’a pas encore été confirmé par ITV ou le créateur de Cold Feet, Mike Bullen, que la série tant appréciée revienne ou non pour une 10e série.

Cependant, à moins que les chiffres du spectacle ne tombent soudainement à travers le sol, il est prévu que Cold Feet revienne.

Bien sûr, si la série 9 se termine avec des fils d’histoire qui doivent encore être résolus, la demande déjà élevée pour une série 10 ne fera qu’augmenter.

Les fans en veulent encore plus!

Bien qu’il reste deux épisodes dans la série 9 au moment de la rédaction, cela n’a pas empêché les fans d’appeler à plus de la série ITV sur les réseaux sociaux.

Un fan sur Twitter a écrit: “J’ai adoré cette série de #ColdFeet, j’ai pleuré à chaque épisode. Veuillez commander la série 10. ”

Alors qu’un autre fan a demandé au créateur de l’émission: “@_mikebullen Mike s’il vous plaît, s’il vous plaît, veuillez écrire une autre série (sinon 10) de @ColdFeetTV.”

Et enfin, ce fan a une théorie de la façon dont Cold Feet pourrait se terminer: “En espérant que nous puissions sortir une autre série du sac pour compléter 10 séries.”

Vous ne pouvez pas nier que 10 séries seraient sans aucun doute le moyen idéal pour que Cold Feet se termine, cinq séries dans son premier sort et cinq séries dans son second.

Bien sûr, nous devrons attendre et voir si des nouvelles émergent concernant l’avenir de Cold Feet dans les semaines et les mois à venir et nous serons sûrs de vous mettre à jour au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage.

Dans d’autres nouvelles, Silent Witness saison 23 épisode 9 et 10 cast – William Ash, Clare Higgins, Doc Brown pour la finale de la saison