Y aura-t-il une série Kate et Koji 2? Les fans font appel à ITV pour un deuxième épisode de la comédie balnéaire – HITC

Kate et Koji d’ITV n’auraient pas pu arriver à un meilleur moment et la sitcom basée sur un café a certainement impressionné les fans qui appellent maintenant à une deuxième série.

Il n’y a rien de mieux qu’un bon morceau de comédie pour aider à détendre l’humeur au milieu d’une crise.

En conséquence, Kate et Koji d’ITV, qui est sorti le 18 mars, sont arrivés exactement au bon moment.

Les dernières semaines ont suivi les personnages titulaires, Kate et Koji, alors qu’une amitié solide a commencé à émerger malgré le peu d’animosité au début de la série.

Et, comme la réaction sur les réseaux sociaux va le montrer, la série a vraiment touché la corde sensible auprès des téléspectateurs, mais la question dans l’esprit de nombreux fans maintenant que la série touche à sa fin, est de savoir si Kate et Koji reviendront ou non pour une deuxième série.

Kate et Koji sur ITV

Kate et Koji sont arrivées sur ITV le 18 mars et la comédie en bord de mer a été un ajout bienvenu à la programmation télévisée du mercredi soir, d’autant plus que le besoin de comédie légère augmente dans les temps incertains dans lesquels nous nous trouvons.

La série, qui est la création des écrivains en infériorité numérique Andy Hamilton et Guy Jenkin, a lentement plongé dans la relation entre les titulaires Kate et Koji alors qu’ils passent d’adversaires à des connaissances en à des amis fermes.

Au cours de la série, le demandeur d’asile africain Koji, qui est médecin, a mis en place une opération non officielle de médecin généraliste dans le café de Kate et cela s’est avéré mutuellement bénéfique car le café de Kate est maintenant régulièrement rempli de clients et Koji est traité pour la nourriture gratuite.

Y aura-t-il une deuxième série de Kate et Koji?

Cependant, en regardant les antécédents des scénaristes de la série, Andy Hamilton et Guy Jenkin, il y a de fortes chances que d’autres épisodes soient en route.

Quand ils ont déjà travaillé ensemble sur Outnumbered, Drop the Dead Donkey et Ballot Monkeys, il y a toujours eu plus d’une série.

Tout dépend des chiffres d’audience d’ITV, mais comme la réaction sur les réseaux sociaux va le montrer, il y a certainement un appétit pour plus de cabrioles basées sur le Café.

Ce contenu n'a pas pu être chargé

Les fans en veulent certainement plus!

Kate et Koji se sont avérés être un véritable succès auprès des fans qui se sont tournés à plusieurs reprises vers les médias sociaux pour faire l’éloge de la série et demander une deuxième série.

Un fan sur Twitter a écrit: «Super épisode hier soir, certains craquant des doublures. Spectacle fantastique, espérons que @itv lui donnera une deuxième série! »

Un autre fan a ajouté: «Kate et Koji sont mon programme TV préféré en ce moment. J’adore la relation qu’ils ont. J’espère qu’il y aura une 2e série. “

Et enfin, ce fan a demandé plus qu’une simple deuxième série: «C’est ma sitcom préférée. J’espère que vous en ferez plusieurs séries! ”

Kate et Koji se terminent sur ITV le 22 avril tandis que les épisodes précédents sont disponibles en streaming sur ITV Hub.

