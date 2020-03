Y aura-t-il une série The Windsors 4? Les fans demandent déjà une nouvelle saison sur Channel 4! – HITC

L’émission Channel 4 The Windsors suit la vie de la famille royale britannique. Y aura-t-il une saison 4?

Depuis sa première date de diffusion en 2016, The Windsors est rapidement devenue une série préférée des fans pour sa représentation parodique de la famille royale.

L’émission Channel 4 voit ses personnages placés dans un feuilleton un peu comme EastEnders, Coronation Street et Emmerdale.

Des désaccords dans la maison royale aux drames relationnels, les fans peuvent apprécier les goûts de la chercheuse d’attention Pippa et Kate Middleton qui ne parvient pas à s’intégrer dans la famille royale.

Maintenant que l’émission est de retour pour une troisième saison, les téléspectateurs sont naturellement intéressés s’il y en aura une quatrième.

Voyons donc si The Windsors sera renouvelé pour la saison 4.

Y aura-t-il la série 4 de The Windsors?

Non confirmé.

Les saisons 1 et 2 de The Windsors ont été diffusées en 2016 et 2017. Mais les fans ont dû attendre jusqu’en 2020 pour que la troisième saison arrive.

En mai 2018, Channel 4 a diffusé un spécial mariage royal après le mariage de Meghan Markle et du prince Harry la même année.

Donc, même si une quatrième saison est mise en service, il est très probable que nous devrons attendre quelques années pour qu’elle arrive.

Que dit Channel 4 de la série 4 de The Windsors?

Un fan passionné a décidé de tenter sa chance pour savoir si Channel 4 avait déjà commandé une saison 4 de The Windsors.

«Je viens de regarder la série 3 de Windsors, j’ai adoré! Quand arrive la série 4? ” a écrit le spectateur.

En réponse, Channel 4 a déclaré: “Wow Mark – vous êtes trop rapide pour nous! Pas encore d’informations sur une série 4 de #TheWindsors! »

Les fans sont tellement accro qu’ils veulent maintenant la série 4

Un certain nombre de fans ont rapidement terminé la série 3 de The Windsors. Et sans surprise, ils en demandent déjà plus!

Un fan a écrit: «Regardez @ channel4 The Windsors, si drôle, les scénaristes méritent d’avoir la chevalerie. Plutôt une question zen. Celui qui a choisi le casting est un génie.

«J’adore chaque acteur, totalement génial. Trouvez juste la série si drôle. Bravo à toutes les personnes impliquées. Besoin de série 4, etc. ”



Dans d’autres nouvelles, Liar saison 2: combien d’épisodes? La série de thrillers de la BBC revient!