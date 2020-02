«Y: The Last Man»: l’adaptation FX transforme Ben Schnetzer en Yorick

HISTOIRES CONNEXES

FX a localisé son dernier homme. Ben Schnetzer jouera le rôle principal dans la prochaine adaptation du réseau Y: The Last Man, en remplacement de Barry Keoghan, notre site partenaire Variety reports.

Schnetzer – qui est apparu dans des films comme Warcraft, Snowden et Pride – incarnera Yorick, le dernier homme humain laissé en vie après un événement cataclysmique qui frappe la Terre et anéantit tout autre homme. Maintenant, Yorick et son singe de compagnie doivent naviguer dans une société post-apocalyptique entièrement dirigée par des femmes. (La série est basée sur le roman graphique de science-fiction primé de Brian K. Vaughn et Pia Guerra.)

Cela a été une route difficile pour l’adaptation de FX: le projet est en développement depuis 2015 et a reçu une commande pilote de FX en avril 2018. Mais les showrunners originaux Michael Green (American Gods) et Aïda Mashaka Croal (Marvel’s Luke Cage) ont abandonné en dernier. année – Eliza Clark (Extant, Animal Kingdom) servira désormais de showrunner – et la star de Dunkerque Keoghan a quitté la série plus tôt ce mois-ci après avoir été choisie pour jouer Yorick.

Schnetzer rejoint un casting qui comprend Diane Lane, Amber Tamblyn et Imogen Poots. La production devrait commencer en avril.

Amateurs de bandes dessinées: Schnetzer correspond-il à votre vision de Yorick? Donnez votre avis sur le casting dans un commentaire ci-dessous.

X