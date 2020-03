Yahya Abdul-Mateen II rejoint la préquelle de «Mad Max» avec Furiosa

Une toute nouvelle rumeur suggère que Yahya Abdul-Mateen II rejoindra une préquelle de Mad Max se concentrant sur Furiosa.

Mad Max: Fury Road a été salué par beaucoup comme l’un des plus grands films d’action et à juste titre, car le film a été nominé pour 10 Oscars, remportant un énorme 6. Il y a eu de nombreuses discussions sur une suite, mais le réalisateur George Miller et Warner Bros. n’ont pas été particulièrement désireux de mettre plus de carburant dans ce réservoir. Cependant, une nouvelle rumeur suggère qu’il est question d’une préquelle centrée sur Furiosa, le personnage hors du commun du film Mad Max 2015. Et tandis que le projet semble être à ses débuts, le rapport indique que Yahya Abdul-Mateen II rejoindra le film centré sur Furiosa.

Comme l’a révélé Jeff Sneider de Collider, la préquelle Mad Max ira de l’avant avec Yahya Abdul-Mateen II dans un rôle pivot. Compte tenu du fait que le projet Mad Max est une préquelle, il y a une chance que Furiosa ne soit pas joué par Charlize Theron. Actuellement, le réalisateur George Miller travaille sur Three Thousand Years of Longing, qui mettra en vedette Idris Elba et Tilda Swinton. Le projet n’a commencé que récemment à tourner, ce qui signifie que le projet Mad Max avec Yahya Abdul-Mateen II pourrait encore être à quelques encablures.

Quant à Yahya Abdul-Mateen II, il semble être dans les bonnes grâces de Warner Brothers car il a joué dans de nombreux projets ces derniers temps. Plus récemment, il a été vu dans leurs projets de super-héros Aquaman et Watchmen. En ce qui concerne le genre de science-fiction, Yahya Abdul-Mateen II tourne actuellement The Matrix 4. Si ce projet se concrétise, Yahya Abdul-Mateen II aura à son actif quatre franchises du même studio.

Voici le synopsis officiel de Mad Max de George Miller: Fury Road:

Hanté par son passé mouvementé, Mad Max pense que la meilleure façon de survivre est d’errer seul. Néanmoins, il se retrouve emporté par un groupe fuyant à travers le Wasteland dans une plate-forme de guerre conduite par un élite Imperator, Furiosa. Ils s’échappent d’une citadelle tyrannisée par l’Immortan Joe, à qui on a pris quelque chose d’irremplaçable. Furieux, le seigneur de guerre rassemble tous ses gangs et poursuit impitoyablement les rebelles dans la guerre de la route à indice d’octane élevé qui suit.

Source: La coupe Sneider