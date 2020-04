Yahya Abdul-Mateen II remplacera Jamie Foxx dans Spawn live-action

Quand nous avons appris que Jamie Foxx quitterait le rôle d’Al Simmons dans le live-action Spawn, Todd McFarlane lui-même nous a donné un seau d’eau froide garantissant que si Foxx ne faisait pas partie du projet, les personnes en charge du financement du film ne seraient pas là. plus intéressé à développer l’action en direct de Spawn. Le film de Spawn a coulé en enfer, mais Maintenant, une nouvelle rumeur suggère que la production chercherait déjà un remplaçant pour Foxx, pour réaliser le rêve frustré de McFarlane.

Selon des sources proches de We Got This Covered, il semble que l’équipe derrière Spawn essaie de confier à Yahya Abdul-Mateen II le remplacement de Foxx en tant qu’Al Simmons. Faire des comparaisons est absurde, étant donné que Jamie Foxx a un Oscar en plus de sa carrière, mais Yahya est une étoile montante car très bientôt il sera le protagoniste du nouveau film Candyman et aussi de The Matrix 4. Si vous ne vous souvenez pas de lui, il était les méchants d’Aquaman quand il a donné vie à Black Manta.

Après que McFarlane a révélé que Jamie Foxx ne serait plus Spawn, il y a quelques jours, il a révélé que la nouvelle du nouveau lead de Spawn ferait exploser Internet, et peut-être que c’est Yahya Abdul-Mateen II.

«Il y a environ un mois, j’ai eu un excellent poisson. Je l’avais presque sur le pont, non? Mais nous l’avons perdu et c’est toujours frustrant car à chaque fois que vous sortez le poisson de l’eau, le ramassez sur le pont et la ligne se casse.Nous avons une offre pour, je pense, un plus gros poisson. Donc il n’y en avait pas beaucoup plus gros que le premier, mais on verra quand même. Si j’avais pu obtenir le dernier gars, ça aurait été un coup de circuit. Si je peux attraper ce type, ce sera un grand succès. Cela exploitera Internet. Ensuite, nous verrons “, a déclaré McFarlane.

We Got This Covered indique également que si le rôle de Yahya en tant qu’Al Simmons ne s’est pas concrétisé, Il y a aussi une chance que l’acteur incarne le méchant dans le film.

Spawn Il n’a pas de date de sortie ni plus de détails à ce sujet. Depuis plus de deux ans, le projet est dans les limbes, mais peut-être va-t-il enfin avoir une lueur d’espoir.

