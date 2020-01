Yamcha a remporté un combat dans le nouveau chapitre Dragon Ball Super

Yamcha est l’un des personnages les plus vilipendés de la franchise Dragon Ball, il est passé du premier grand rival de Goku à un personnage de remplissage, un perdant éternel dont on se souvient le plus d’avoir été tué par un Saibaman que d’être le premier petit ami officiel de Bulma. . En fin, Ces dernières années, des tentatives ont été faites pour revendiquer le, il y a même un manga entièrement dédié à cela, et dans Dragon Ball Super, il a aidé à gagner un match de baseball. Mais, avec ses poings, ça n’avait pas été très utile.

Heureusement, Yamcha a de nouveau été revendiqué dans le manga Dragon Ball Super, qui présente actuellement la saga Galactic Patrol Prisoner, avec Moro comme méchant principal. Dans le chapitre le plus récent de Dragon Ball Super, Yamcha démontre qu’il est l’un des êtres humains les plus forts sur Terre, défendant la planète en tant que nouveau patrouilleur galactique.

Ouais Yamcha et les autres guerriers Z ont été recrutés par Jaco, le patrouilleur galactique, pour défendre la Terre, tandis que Goku et Vegeta sont allés s’entraîner seuls. Ainsi, maintenant que les condamnés spatiaux libérés par Moro sont arrivés sur Terre, Yamcha peut démontrer son pouvoir contre les criminels intergalactiques, qui a augmenté après un dur entraînement auquel Piccoro et Gohan l’ont soumis.

Donc, dans le chapitre 56 de Dragon Ball Super (“Les combattants de la Terre se réunissent”), nous voyons Yamcha affronte courageusement des criminels. Bien qu’il soit traité comme une “nouvelle recrue”, Yamcha précise qu’ils sont les vétérans défenseurs de la Terre. Les criminels attaquent différentes parties du monde et la patrouille galactique doit se diviser pour protéger la Terre. Les héros sont divisés en équipes, d’une part Roshi et Krillin, d’autre part Son Gohan et Piccoro (qui affrontent le maléfique 73), on voit enfin Yamcha affronter plusieurs des méchants, les vaincre sans trop de difficulté, en supposant qu’il est le troisième l’être humain le plus puissant du monde.

Qui sont les deux autres? Il fait probablement référence à Krillin et Ten Shin Han, ou Krillin et Roshi.

Grâce à la démonstration de sa force, Yamcha a gagné le respect de la patrouille galactique, mais il est peu probable qu’il ait une autre occasion d’aider les Z Warriors, d’autant plus que les rivaux les plus forts restent en tête.

.