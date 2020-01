Yandy Smith partage le mari de Mendeecees Harris libéré de prison

Il a immédiatement jeté ses vêtements de prison.



Personne n’est plus heureux de voir Mendeecees Harris sortir de prison que Yandy Smith. Le couple Love & Hip Hop New York a été franc au sujet des problèmes juridiques de Mendeecees depuis des années depuis qu’il a été annoncé pour la première fois qu’il faisait face à des accusations de trafic de drogue. Les autorités ont accusé la star de télé-réalité d’avoir aidé à transporter l’héroïne et la cocaïne de New York à Rochester, New York entre 2006 et 2008.

Les caméras VH1 ont suivi le couple alors qu’ils se préparaient pour la condamnation de Mendeecees, et après avoir été frappé avec huit à 10 ans, le couple a eu du mal à s’entendre sur la coparentalité. Sur Love & Hip Hop New York, Yandy a souvent partagé ses appels de prison avec son mari, et il y a six mois, il a été annoncé qu’après avoir purgé quatre ans derrière les barreaux, Mendeecees serait libéré en novembre 2020.

Cependant, son grand jour est venu plus tôt que tard, et mercredi 29 janvier, Yandy a partagé une vidéo sur son Instagram montrant que son mari était un homme libre. “Jamais de retour … @ mendeecees🙏🏾”, a-t-elle écrit dans la légende du clip qui montrait Mendeecees jetant ses vêtements de prison. On voit alors l’heureux couple poser pour des photos dans la rue.

La sortie de Mendeecees est au centre de l’histoire de Yandy sur la saison actuelle de Love & Hip Hop New York, alors attendez-vous à voir plus de ces deux à la télé-réalité plus tôt que tard. Regardez le clip ci-dessous.

