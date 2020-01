Yanet García a montré à quel point elle est flexible, mais les leggins s’adaptent au fond!

Décidément, cette photo chaude de la belle Yanet García battra des records sur tout Instagram, êtes-vous prêt à vous régaler?

25 janvier 2020

À seulement 29 ans, Yanet García Elle est passée de la pom-pom girl de télévision la plus recherchée à un super mannequin qui s’approche pour réaliser son rêve d’actrice. Une beauté complète!

Yanet García à la télévision

Sur Instagram, elle compte près de 13 millions de fans et cette fois l’ancienne toujours belle fille météo, posée devant les caméras avec un leggins explosif dans sa routine d’étirement, nous laissant sans souffle pour sa grande souplesse.

Comme toujours, ce mexicain est vu portant un corps de rêve avec un ensemble de sport vert foncé, chaque jour vous êtes plus belle Yanet!

Malgré que Yanet Elle ne fait plus partie de l’équipe de travail du programme “s’acclimater”, cette jeune femme est toujours le “boom” des réseaux sociaux, son rôle d’influenceuse fitness est plus fort que jamais, car pour tout le monde, Yanet García C’est un exemple clair qu’avec une constance et un dévouement, vous pouvez avoir un corps de rêve.

