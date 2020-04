– Yanet García a réalisé un Tik Tok très sexy au rythme de Beyoncé

.-

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Yanet García créé sur Tik Tok avec un twerk torride. “The weather girl” a décidé de dorloter ses fans avec la vidéo dans laquelle elle avait l’air la plus sensuelle.

La conductrice de 29 ans a généré un impact sur les réseaux sociaux avec sa vidéo dans laquelle elle danse de son mieux et du plus sexy au rythme de Beyoncé avec son célèbre single “Crazy in love”.

La Mexicaine portait son grand corps avec un t-shirt blanc moulant et des leggings moulants fleuris. Plus tard, Garcia a également fait un Tik Tok avec son petit ami Lewis Howes.

N’allez pas sans voir:

Yanet García, «La fille du climat», a montré ses vergetures très fières

Yanet García impacté par une photo d’il y a 10 ans

REGARDER SUR LA VIDÉO: Mamacita: l’animal de compagnie coquet de Yanet García et Lewis Howes

.