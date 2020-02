Yanet Garcia avoue que son petit ami Lewis Howes a été maltraité dans son enfance | Instagram

Le célèbre influenceur Yanet García a parlé de la moment malheureux ce que son petit ami a souffert Lewis dans son enfance et comment il l’a surmonté et l’a utilisé pour motiver plus de gens qui sont passés par le même problème.

Bien que ce soit la première fois que Yanet parle des abus dont son partenaire a été victime, l’auteur et le footballeur ont déjà rendu cette situation publique, même sur sa page, il avoue qu’en tant qu’enfant il a également souffert de taquiner à son école.

C’est quelque chose qui l’a touché pendant de nombreuses années, il a décidé à 30 ans de le partager et d’ouvrir son cœur car c’est quelque chose qui l’a beaucoup affecté. Mais une fois qu’il a ouvert son cœur et l’a exprimé, il l’a partagé avec sa famille et je pense qu’il est né de nouveau », a-t-il expliqué.

De même, l’ancienne fille météo a avoué qu’elle avait pris en charge autant que vous pouvez à votre petit ami pour que ce terrible moment de sa vie ne le tourmente pas dans sa vie de tous les jours, tout comme il est également important de s’appuyer sur lui renforce ton amour.

Ce n’est pas que cela ne l’affecte pas parce que c’est quelque chose qui était dans son passé et qui est évidemment très fort mais il l’a surmontée et maintenant il a utilisé cette douleur comme force pour inspirer les gens et les aider si quelque chose de similaire se produisait. À l’heure actuelle, il est extrêmement heureux et cela me rend très fier », a déclaré Yanet aux médias.

Dans une interview, Howes a déclaré que, enfant, il avait subi des sévices et a raconté son histoire à aider à d’autres personnes qui ont souffert de la même chose pour briser le silence pour aller de l’avant.

Il y a cinq ans, j’ai avoué publiquement les abus dont j’ai été victime dans l’enfance, peu d’hommes parlent ouvertement de ces problèmes, expriment leurs opinions et expliquent comment ils ont été maltraités », a-t-il avoué lors de l’entretien.

Yanet a affirmé que la vie de son copain cela n’a pas été facile du tout, alors regardez-le grandir et motivez tant de gens plein de fiertéet vous pouvez voir un homme qui inspire et transmet la lumière Seulement avec sa présence.

